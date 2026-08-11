Das Ende der Zweistaatenlösung

Nach den schrecklichen arabischen Angriffskriegen infolge der von der UNO-Vollversammlung abgesegneten Gründung des Staates Israel kommen alle in der Region zur Vernunft und einigen sich auf ein Modell, wie man künftig in Frieden mit- oder zumindest nebeneinander leben kann. Nach den Friedensschlüssen zwischen Israel und Ägypten sowie Jordanien schien die Zweistaatenlösung mit einem eigenständigen Palästinenserstaat an der Seite Israels ein realistisches Projekt zu sein.