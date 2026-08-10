Musiala-Meldung bringt Journalisten in den Knast!

Andere Länder, andere Sitten – weil er beharrlich falsche Spekulationen über einen kurz bevorstehenden Wechsel von Deutschland-Star Jamal Musiala vom FC Bayern zu Galatasaray Istanbul befeuert hatte, ist der türkische Journalist Burhan Can Terzi festgenommen worden! Wie aus der Türkei zu vernehmen ist, sei dies auf Anweisung der Generalstaatsanwaltschaft Bakirköy erfolgt, er landete sogar kurz im Gefängnis ...