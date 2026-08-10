Musiala-Meldung bringt Journalisten in den Knast!

Andere Länder, andere Sitten – weil er beharrlich falsche Spekulationen über einen kurz bevorstehenden Wechsel von Deutschland-Star Jamal Musiala vom FC Bayern zu Galatasaray Istanbul befeuert hatte, ist der türkische Journalist Burhan Can Terzi festgenommen worden! Wie aus der Türkei zu vernehmen ist, sei dies auf Anweisung der Generalstaatsanwaltschaft Bakirköy erfolgt, er landete sogar kurz im Gefängnis ...
Konkret lautet der Vorwurf gegen den (selbsternannten?) Galatasaray-Insider Terzi laut türkischen Medien auf „Verbreitung irreführender Informationen“ – und diese „Informationen“ hatten es scheinbar in sich.
Dass sich das Bayern-Juwel Musiala im Alter von gerade einmal 23 Jahren für einen Wechsel in die Süperlig entschieden haben könnte, und dass die Münchner trotz eines bis 2030 laufenden Vertrags damit einverstanden sein würden, schien von Anfang an unglaublich.
Und tatsächlich hatte sich sogar Galatasaray selbst in einem höchst unüblichen Schritt dazu genötigt gesehen, hoch offiziell in aller Öffentlichkeit zu dementieren – sogar gleich zwei Mal!
„Es ist auffällig, dass ...“
Beim zweiten Dementi erklärten die Istanbuler, hinter der Berichterstattung eine Kampagne gegen die eigenen Transfertätigkeiten in diesem Sommer zu vermuten: „Es ist auffällig, dass die Personen und Medien, die diese Spekulationen verbreiten, bereits in der vergangenen Saison mit ähnlichen unwahren Behauptungen an die Öffentlichkeit getreten sind!“
Was Journalist Terzi anbelangt: Dieser befindet sich nach den ersten Einvernahmen und einer erkennungsdienstlichen Behandlung wieder auf freiem Fuß. Die Ermittlungen gegen ihn gehen allerdings in unverminderter Intensität weiter ...
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