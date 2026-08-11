Heißer Wochenstart: Nun leichte Abkühlung in Sicht

Nach dem heißen Wochenstart am Montag (36 Grad) bringt der Dienstag zumindest ein wenig Abkühlung. Die Höchsttemperaturen liegen zwar immer noch in allen Bundesländern bei über 30 Grad, jedoch wird es nicht mehr ganz so heiß wie in den vergangenen Tagen.
Nach einer teils regnerischen Nacht beginnt der Dienstag mit Sonne. Nur teilweise trüben ein paar Wolken das heitere Wetter. In der Früh erwarten uns Temperaturen von 15 bis 24 Grad.
Regenschauer im Burgenland, in Salzburg und Osttirol möglich
Ab Mittag erwartet uns teilweise Regen, besonders über der Landmitte und im Süden kann es ein paar Gewitter und Schauer geben. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Osten fällt der etwas lebendiger aus.
Hier sehen Sie die aktuelle Wettervorhersage für Ihr Bundesland im Detail:
Am Nachmittag klettern die Temperaturen wieder nach oben, die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 34 Grad. Besonders warm wird es im Burgenland sowie der West- und Oststeiermark.
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