Lenovo Tablet & Krone-Digital-Jahresabo gewinnen!

Leistungsstarkes Tablet für Arbeit und Unterhaltung

Das Lenovo Tab P12 (12,7") überzeugt mit seinem hochauflösenden 2.5K-Display, starker Performance und großzügigem Speicher – ideal für flüssiges Streaming, kreatives Arbeiten und Multitasking. Mit dem mitgelieferten Lenovo Tab Pen Plus lassen sich Notizen festhalten oder Ideen direkt auf dem Display umsetzen. Zusätzlich erhalten Sie ein gratis Krone Digital-Jahresabo und genießen ein Jahr lang unbegrenzten Zugang zu allen Magazinen und Sonderbeilagen im ePaper.