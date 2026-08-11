Lenovo Tablet & Krone-Digital-Jahresabo gewinnen!

Ob Streaming, Surfen oder produktives Arbeiten – mit etwas Glück gewinnen Sie eines von zehn Lenovo Tab P12 (12,7") inklusive Lenovo Tab Pen Plus. Als Extra erhalten Sie ein gratis Krone Digital-Jahresabo, damit Sie jederzeit bestens informiert bleiben. Jetzt HIER mitmachen und mit etwas Glück gewinnen!
Der Tagespreis: 10 x 1 Lenovo Tablet inkl. Krone-Digital-Jahresabo
Leistungsstarkes Tablet für Arbeit und Unterhaltung
Das Lenovo Tab P12 (12,7") überzeugt mit seinem hochauflösenden 2.5K-Display, starker Performance und großzügigem Speicher – ideal für flüssiges Streaming, kreatives Arbeiten und Multitasking. Mit dem mitgelieferten Lenovo Tab Pen Plus lassen sich Notizen festhalten oder Ideen direkt auf dem Display umsetzen. Zusätzlich erhalten Sie ein gratis Krone Digital-Jahresabo und genießen ein Jahr lang unbegrenzten Zugang zu allen Magazinen und Sonderbeilagen im ePaper.
Nehmen Sie HIER an unserem Gewinnspiel teil und mit etwas Glück sind Sie einer von zahlreichen Gewinnern. Die Tagespreise werden unter allen gültigen Einsendungen am jeweils nächstfolgenden Werktag (MO-FR) verlost und in unserer Gewinnerliste veröffentlicht.
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*Aus organisatorischen Gründen wird dieses Gewinnspiel über Fa. Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GesmbH & Co KG, Richard Strauss Straße 16, 1230 Wien (kurz: Mediaprint) abgewickelt.