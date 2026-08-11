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Sommergewinnspiel 2026

Lenovo Tablet & Krone-Digital-Jahresabo gewinnen!

Sommer
11.08.2026 00:01
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(Bild: Krone Kreativ)
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Ob Streaming, Surfen oder produktives Arbeiten – mit etwas Glück gewinnen Sie eines von zehn Lenovo Tab P12 (12,7") inklusive Lenovo Tab Pen Plus. Als Extra erhalten Sie ein gratis Krone Digital-Jahresabo, damit Sie jederzeit bestens informiert bleiben. Jetzt HIER mitmachen und mit etwas Glück gewinnen!

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Der Tagespreis: 10 x 1 Lenovo Tablet inkl. Krone-Digital-Jahresabo

(Bild: zVg Lenovo / Symbolfoto)

Leistungsstarkes Tablet für Arbeit und Unterhaltung
Das Lenovo Tab P12 (12,7") überzeugt mit seinem hochauflösenden 2.5K-Display, starker Performance und großzügigem Speicher – ideal für flüssiges Streaming, kreatives Arbeiten und Multitasking. Mit dem mitgelieferten Lenovo Tab Pen Plus lassen sich Notizen festhalten oder Ideen direkt auf dem Display umsetzen. Zusätzlich erhalten Sie ein gratis Krone Digital-Jahresabo und genießen ein Jahr lang unbegrenzten Zugang zu allen Magazinen und Sonderbeilagen im ePaper.

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Preisübersicht

Diese Preise erwarten Sie beim Sommergewinnspiel

Nehmen Sie HIER an unserem Gewinnspiel teil und mit etwas Glück sind Sie einer von zahlreichen Gewinnern. Die Tagespreise werden unter allen gültigen Einsendungen am jeweils nächstfolgenden Werktag (MO-FR) verlost und in unserer Gewinnerliste veröffentlicht.

Sie möchten keinen Preis versäumen? Dann melden Sie sich jetzt zu unserem kostenlosen Gewinnspiel-Newsletter an!

*Aus organisatorischen Gründen wird dieses Gewinnspiel über Fa. Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GesmbH & Co KG, Richard Strauss Straße 16, 1230 Wien (kurz: Mediaprint) abgewickelt.

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