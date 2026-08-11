VSV-Zugang im Pech! Nie gespielt und verletzt

Die Adler schwitzen wieder! Letzte Woche liefen die ganzen Fitnesstests, am gestrigen Montag bat Trainer Pierre Allard zur gemeinsamen ersten Trainingseinheit. Der Frank-Kanadier hat heuer viel vor. „Wir wollen ein sehr aggressives Team sein.“ Als Gast brachte Pierre einen Kumpel an die Drau mit, der extrem viel NHL-Erfahrung hat. „Er wird uns sechs Wochen lang unterstützen.“ Vorerst holt Villach keinen weiteren Legionär – dazu muss erst ein anderer Import von der Gehaltsliste.