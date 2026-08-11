VSV-Zugang im Pech! Nie gespielt und verletzt

Die Adler schwitzen wieder! Letzte Woche liefen die ganzen Fitnesstests, am gestrigen Montag bat Trainer Pierre Allard zur gemeinsamen ersten Trainingseinheit. Der Frank-Kanadier hat heuer viel vor. „Wir wollen ein sehr aggressives Team sein.“ Als Gast brachte Pierre einen Kumpel an die Drau mit, der extrem viel NHL-Erfahrung hat. „Er wird uns sechs Wochen lang unterstützen.“ Vorerst holt Villach keinen weiteren Legionär – dazu muss erst ein anderer Import von der Gehaltsliste.
Prominenter Gast beim VSV! Beim gestrigen Trainingsstart stand mit Clement Jodoin (74) eine Legende mit an der Trainerbank. Er war einst zwei Jahre Co-Trainer bei NHL-Team Quebec, danach elf Saisonen bei Montreal. Von 2017 bis 2024 werkte er in der DEL bei den Eisbären Berlin, München und Köln. Jodoin ist ein Kumpel von Trainer Pierre Allard, beide arbeiteten bei Montreal sieben Jahre zusammen.
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