Soundcore Aerofit 2 Pro: Zwei Stöpsel in einem!

Der chinesische Tech-Konzern Anker buhlt mit einem interessanten neuen Paar True-Wireless-Stöpsel um Kundschaft: Die Soundcore Aerofit 2 Pro kann man sowohl als offene Open-Ear-Stöpsel als auch als „Semi-In-Ears“ mit Geräuschunterdrückung verwenden – je nachdem, wie man sie sich ans Ohr montiert. Überzeugt das Hybridkonzept klanglich? Krone+ hat den Test.
Bei True-Wireless-Stöpseln musste man sich bisher zwischen einer offenen Bauform, die noch Umgebungsgeräusche durchlässt und deren Treiber nicht in den Gehörgang geschoben werden, und gut abdichtenden In-Ear-Stöpseln entscheiden. Beide Bauformen haben ihre Vorteile. Die eine lässt den Nutzer seine Umgebung gut wahrnehmen, mit der anderen – vor allem gepaart mit aktiver Geräuschunterdrückung (ANC) – kann man sich davon abkapseln. Mit Ankers Soundcore Aerofit 2 Pro geht beides – mit ein paar Einschränkungen.
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