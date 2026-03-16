Soundcore Aerofit 2 Pro: Zwei Stöpsel in einem!

Bei True-Wireless-Stöpseln musste man sich bisher zwischen einer offenen Bauform, die noch Umgebungsgeräusche durchlässt und deren Treiber nicht in den Gehörgang geschoben werden, und gut abdichtenden In-Ear-Stöpseln entscheiden. Beide Bauformen haben ihre Vorteile. Die eine lässt den Nutzer seine Umgebung gut wahrnehmen, mit der anderen – vor allem gepaart mit aktiver Geräuschunterdrückung (ANC) – kann man sich davon abkapseln. Mit Ankers Soundcore Aerofit 2 Pro geht beides – mit ein paar Einschränkungen.