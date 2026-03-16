Schluss mit Fehltritten – so laufen Sie richtig!

Viele Menschen schnüren nun wieder ihre Laufschuhe. Ambitionierte Sportler planen sogar, bei Laufveranstaltungen wie dem Wien Marathon oder dem Österreichischen Frauenlauf mitzumachen. Wie Sie sich am besten darauf vorbereiten.
Für eine erfolgreiche Teilnahme an Laufveranstaltungen ist nicht nur die Ausdauer entscheidend, sondern auch die richtige Lauftechnik, wie Philipp Jelinek, „Vorturner“ auf Krone TV, erklärt. Gemeinsam mit Mario Mostböck, Dipl. Sporttherapeut, staatl. Trainer für Leichtathletik und Dipl. Neuro/Athletiktrainer, beantwortet er die wichtigsten Fragen:
Wie wichtig ist die richtige Technik?
Die Lauftechnik ist vor allem dann von entscheidender Bedeutung, wenn es darum geht, Leistung zu steigern. Besonders bei Viel- oder Langstreckenläufern können falsche Bewegungsmuster auf lange Sicht zu Problemen führen. Überlastungen im Knie, in den Hüften oder im Rücken sind typische Folgeerscheinungen von fehlerhaften Laufbewegungen.
Eine falsche Körperhaltung, etwa das Verkrampfen der Schultern oder das Abrollen des Fußes in einem ungünstigen Winkel, kann zu Muskelverspannungen und -beschwerden führen. Durch gezieltes Training der Lauftechnik können diese Fehler korrigiert werden. In der Folge fühlt sich das Laufen weniger anstrengend an und gleichzeitig sinkt die Gefahr von Verletzungen deutlich.
Wie oft sollte man die Lauftechnik trainieren?
Es ist empfehlenswert, die Technik regelmäßig zu trainieren, um langfristige Verbesserungen zu erzielen. Besonders für Anfänger oder Läufer, die das Gefühl haben, dass ihre Technik optimierungsbedürftig ist, sind wöchentliche Übungen sinnvoll. Dies können gezielte Übungen zur Verbesserung der Körperhaltung, zur Kräftigung der relevanten Muskulatur oder auch Technikdrills sein.
Für erfahrene Läufer, die ihre Technik bereits gut beherrschen, reicht es oft, regelmäßig kleine Anpassungen und Verbesserungen vorzunehmen – beispielsweise in Form von gelegentlichen Technikübungen oder durch eine biomechanische Laufanalyse per Video. Eine bewusste Auseinandersetzung mit der Lauftechnik sollte auf jeden Fall Teil eines ausgewogenen Trainingsplans sein.
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