Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Technik verbessern

Schluss mit Fehltritten – so laufen Sie richtig!

Bewegung & Körperkraft
16.03.2026 06:30
Die richtige Lauftechnik hilft, die Leistung zu steigern und Verletzungen vorzubeugen.
Die richtige Lauftechnik hilft, die Leistung zu steigern und Verletzungen vorzubeugen.(Bild: stock.adobe.com/Maridav)
Porträt von Regina Modl
Von Regina Modl

Viele Menschen schnüren nun wieder ihre Laufschuhe. Ambitionierte Sportler planen sogar, bei Laufveranstaltungen wie dem Wien Marathon oder dem Österreichischen Frauenlauf mitzumachen. Wie Sie sich am besten darauf vorbereiten.

0 Kommentare

Für eine erfolgreiche Teilnahme an Laufveranstaltungen ist nicht nur die Ausdauer entscheidend, sondern auch die richtige Lauftechnik, wie Philipp Jelinek, „Vorturner“ auf Krone TV, erklärt. Gemeinsam mit Mario Mostböck, Dipl. Sporttherapeut, staatl. Trainer für Leichtathletik und Dipl. Neuro/Athletiktrainer, beantwortet er die wichtigsten Fragen:

Wie wichtig ist die richtige Technik? 
Die Lauftechnik ist vor allem dann von entscheidender Bedeutung, wenn es darum geht, Leistung zu steigern. Besonders bei Viel- oder Langstreckenläufern können falsche Bewegungsmuster auf lange Sicht zu Problemen führen. Überlastungen im Knie, in den Hüften oder im Rücken sind typische Folgeerscheinungen von fehlerhaften Laufbewegungen.

Philipp Jelinek und Trainer Mario Mostböck zeigen Übungen für einen besseren Laufstil: Kniehub ...
Philipp Jelinek und Trainer Mario Mostböck zeigen Übungen für einen besseren Laufstil: Kniehub (li.) und Ausfallschritt (re.)(Bild: Krone Kreativ/Philipp Jelinek)

Eine falsche Körperhaltung, etwa das Verkrampfen der Schultern oder das Abrollen des Fußes in einem ungünstigen Winkel, kann zu Muskelverspannungen und -beschwerden führen. Durch gezieltes Training der Lauftechnik können diese Fehler korrigiert werden. In der Folge fühlt sich das Laufen weniger anstrengend an und gleichzeitig sinkt die Gefahr von Verletzungen deutlich.

Wie oft sollte man die Lauftechnik trainieren? 
Es ist empfehlenswert, die Technik regelmäßig zu trainieren, um langfristige Verbesserungen zu erzielen. Besonders für Anfänger oder Läufer, die das Gefühl haben, dass ihre Technik optimierungsbedürftig ist, sind wöchentliche Übungen sinnvoll. Dies können gezielte Übungen zur Verbesserung der Körperhaltung, zur Kräftigung der relevanten Muskulatur oder auch Technikdrills sein.

Lesen Sie auch:
Die Tageszeit kann die Effektivität eines Trainings beeinflussen.
Krone Plus Logo
Kein Sport am Abend?
So finden Sie die beste Tageszeit für Ihr Training
23.02.2026
Einfache Übungen
Sixpack statt Speck: Training für die Bauchmuskeln
15.01.2026

Für erfahrene Läufer, die ihre Technik bereits gut beherrschen, reicht es oft, regelmäßig kleine Anpassungen und Verbesserungen vorzunehmen – beispielsweise in Form von gelegentlichen Technikübungen oder durch eine biomechanische Laufanalyse per Video. Eine bewusste Auseinandersetzung mit der Lauftechnik sollte auf jeden Fall Teil eines ausgewogenen Trainingsplans sein.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Bewegung & Körperkraft
16.03.2026 06:30
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Mehr Bewegung & Körperkraft
Technik verbessern
Schluss mit Fehltritten – so laufen Sie richtig!
Jeden Tag 10.000?
Schritte-Challenge: Erste Bilanz zur Halbzeit
Sackhüpfen & Co.
Kinderspiele als neuer Fitnesstrend für Erwachsene
Mehr Bewegung im Leben
Täglich 10.000 Schritte! So will ich es schaffen
Beste Kalorienkiller
Putz-Workout: Fit und schlank durch Hausarbeit

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine