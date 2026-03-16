Schluss mit Fehltritten – so laufen Sie richtig!

Wie wichtig ist die richtige Technik?

Die Lauftechnik ist vor allem dann von entscheidender Bedeutung, wenn es darum geht, Leistung zu steigern. Besonders bei Viel- oder Langstreckenläufern können falsche Bewegungsmuster auf lange Sicht zu Problemen führen. Überlastungen im Knie, in den Hüften oder im Rücken sind typische Folgeerscheinungen von fehlerhaften Laufbewegungen.