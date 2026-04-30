Steirischer Regional-Promi als Grapscher entlarvt

Übergriff erfolgte im eigenen Zuhause

Wir haben die Situation mehrmals besprochen, und sie belastet ihn unheimlich. Damit soll jetzt natürlich keine Täter-Opfer-Umkehr betrieben werden“, kalmiert sein Verteidiger. Womöglich klingt das für den Opfer-Vertreter Gunther Ledolter etwas skurril, denn: „Anscheinend leben wir mittlerweile in einer Welt, in der sexuelle Belästigung gang und gäbe zu werden scheint. Er hat meiner Mandantin danach sogar unterstellt zu lügen und behauptet, sie habe das alles auch gewollt. Bei einem Zeltfest wurde sie sogar darauf angesprochen. Noch dazu ist das in ihrem eigenen Zuhause passiert, wo sie sich eigentlich sicher fühlen soll. Stattdessen befindet sie sich jetzt in psychiatrischer Behandlung.“