Erinnerungen an zwei Thriller werden wieder wach

„Die Fivers haben ein relativ junges Team, mit sehr schneller Spielweise. Sie kämpfen von der ersten bis zur letzten Minute, daher erwartet uns ein intensives und körperlich anspruchsvolles Spiel“, sagt Hard-Goalie Lukas Gurskis vor dem morgigen Start ins Viertelfinal-Playoff in der HLA Meisterliga gegen die Fivers aus Wien-Margareten in der Sporthalle am See (19 Uhr, live auf SPORT Krone). „Wir müssen über die gesamte Spielzeit konzentriert bleiben und dürfen dem Gegner nicht erlauben, sein Spiel durchzusetzen.“