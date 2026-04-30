Erinnerungen an zwei Thriller werden wieder wach

Ob der 1. Mai auch für Vorarlbergs Handball-Vereine zu einem Feiertag werden kann, wird sich erst weisen. Dafür würde es auf jeden Fall zwei Siege brauchen. Für Hard im ersten Viertelfinal-Playoffspiel daheim gegen die Fivers aus Favoriten und für den Lokalrivalen aus Bregenz, der bei Schwaz in die Abstiegsrunde startet.
„Die Fivers haben ein relativ junges Team, mit sehr schneller Spielweise. Sie kämpfen von der ersten bis zur letzten Minute, daher erwartet uns ein intensives und körperlich anspruchsvolles Spiel“, sagt Hard-Goalie Lukas Gurskis vor dem morgigen Start ins Viertelfinal-Playoff in der HLA Meisterliga gegen die Fivers aus Wien-Margareten in der Sporthalle am See (19 Uhr, live auf SPORT Krone). „Wir müssen über die gesamte Spielzeit konzentriert bleiben und dürfen dem Gegner nicht erlauben, sein Spiel durchzusetzen.“
Erinnerungen an zwei Thriller
Nachdem die Roten Teufel vom Bodensee zuletzt im Cupfinale gegen Krems eine 21:24-Niederlage kassiert hatten und damit die Chance auf den ersten Saisontitel vergeben hatten, gilt nun die volle Konzentration der Jagd nach dem achten Meistertitel – dem ersten seit 2021.
Die Bilanz gegen die Fivers in dieser Saison ist positiv: Im Grunddurchgang gewann man daheim klar mit 38:29 und setzte sich auch auswärts 28:26 durch. In der Spielzeit 2024/25 schaltete Hard die Wiener im Viertelfinale aus – in wahren Overtime-Thrillern behielten die Vorarlberger daheim 40:38 und auswärts mit 51:52 die Oberhand. Die letzte Niederlage gegen die Fivers kassierte die Mannschaft des scheidenden Cheftrainers Hannes Jon Jonsson am 25. November 2023. Damals unterlag man in der Wiener Hollgasse mit 33:36.
Abstiegskampf startet in Schwaz
Auch für Rekordmeister Bregenz wird es am morgigen Feiertag Ernst! Zum Auftakt der HLA Abstiegsrunde müssen die Festspielstädter des interimistischen Headcoachs Michael Roth bei Schwaz antreten (18.30, live auf SPORT Krone). Das erste Heimspiel steigt dann am Dienstag (19) gegen Hollabrunn.
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