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Shannon Elizabeth verdient 1,2 Mio. in 7 Tagen!

Society International
30.04.2026 17:00
Shannon Elizabeth casht richtig am. In der ersten Woche verdiente sie bereits über eine Million ...
Shannon Elizabeth casht richtig am. In der ersten Woche verdiente sie bereits über eine Million Dollar.(Bild: PPS/www.PPS.at)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Shannon Elizabeth hat über 1,2 Millionen Dollar während ihrer ersten Woche auf OnlyFans verdient. Wahrlich, ein Mega-Comeback des „American Pie“-Stars!

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Was für ein Blitzstart! Shannon Elizabeth, bekannt als Kult-Schönheit Nadia aus „American Pie“, sorgt jetzt auf OnlyFans für Furore: In nur einer Woche soll die Schauspielerin dort mehr als 1,2 Millionen US-Dollar verdient haben.

Laut „Variety“ bestätigte ihr Manager Andy Bachman, CEO von Creators Inc., dass Elizabeth bereits in den ersten sieben Tagen einen siebenstelligen Betrag auf der Plattform erwirtschaftet habe. Ihr OnlyFans-Account ging am 16. April offiziell online – und wurde sofort zum Mega-Erfolg.

Das einstige Hollywood-Sexsymbol casht mit Content auf der Erotik-Plattform richtig ab.
Das einstige Hollywood-Sexsymbol casht mit Content auf der Erotik-Plattform richtig ab.(Bild: PPS/Photo Press Service)

Vom Hollywood-Sexsymbol zur OnlyFans-Queen
In den frühen 2000ern galt Shannon Elizabeth als eines der größten Sexsymbole Hollywoods – vor allem durch ihre legendäre Rolle als Nadia in den „American Pie“-Filmen sowie Auftritte in Scary Movie.

Jetzt schlägt sie ein neues Kapitel auf. Gegenüber dem Magazin „People“ erklärte die Schauspielerin, dass sie genug davon habe, in Hollywood zu arbeiten, wo „andere die Kontrolle über die Karriere und die öffentliche Wahrnehmung“ hätten.

Ihr Ziel: mehr Freiheit, mehr Nähe zu den Fans – und eine neue, deutlich sinnlichere Seite von sich selbst zu zeigen.

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„Sexier als je zuvor“
„Dieses neue Kapitel bedeutet für mich, die Kontrolle zurückzuholen, eine sexy Seite zu zeigen, die noch niemand gesehen hat, und meinen Fans näher zu sein“, erklärte Elizabeth.

OnlyFans sei für sie die perfekte Plattform, um direkt mit ihrem Publikum zu kommunizieren, Inhalte nach ihren eigenen Regeln zu erstellen und sich unabhängig von Hollywood neu zu erfinden.

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