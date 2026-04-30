Drogendeals bei Polizei: Undercover-Agent in Haft

Scheingeschäfte zur Täuschung erlaubt

Lockspitzel dürfen im Gegensatz etwa zu den USA bei uns nicht zu Straftaten anstiften, die ohne ihr Zutun nicht begangen worden wären (also Verbot des sogenannten Agent Provokateur). Hingegen sind Scheingeschäfte erlaubt, jedoch dürfen Ermittler keine eigenen Straftaten begehen, die über das notwendige Maß zur Täuschung hinausgehen. Alles wird streng kontrolliert, um eben Missbrauch zu vermeiden.