Weinbaubetriebe wurden Opfer von Cyberkriminellen

In den vergangenen Tagen wurden der steirischen Exekutive bislang zwei Fälle aus der Südsteiermark angezeigt, bei denen Weinbaubetriebe Opfer von Cyberkriminellen wurden. Die Täter gelangen dabei meist über manipulierte E-Mails, gefälschte Links oder unsichere Downloads Zugriff auf Computer oder mobile Geräte.