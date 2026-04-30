NEOS unzufrieden! Jetzt wackelt Spritpreisbremse

Ölpreise ziehen weiter an

Laut SPÖ steht ein Auslaufen der Preisbremse im Raum, sollten sich die „wirtschaftsliberalen Flügel“ bei ÖVP und NEOS durchsetzen. Dabei ziehen die Ölpreise aktuell wieder enorm an. Der Brent-Preis war in der Früh zeitweise auf gut 126 Dollar und damit den höchsten Stand seit 2022 gestiegen. Im Verlaufe des Vormittags haben sich Werte zwar ein wenig erholt, sind aber immer noch enorm hoch (116 Dollar).