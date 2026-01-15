Sixpack statt Speck: Training für die Bauchmuskeln

Phase 2: Strecken Sie die Arme zur Seite aus und senken mit der Einatmung gleichzeitig beide Beine auf eine Seite. Drücken Sie die Knie dabei zusammen. Heben Sie mit der Ausatmung die Beine wieder nach oben in die Ausgangsposition und senken sie mit erneutem Einatmen auf der anderen Seite ab. Pro Seite mind. fünf Wiederholungen. (Bild: Valerie Marie Voithofer)