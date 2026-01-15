Sixpack statt Speck: Training für die Bauchmuskeln

Sie träumen von einem straffen Bauch? Fitness-Experte Philipp Jelinek zeigt, wie Sie mit einfachen Übungen Ihre Bauchmuskeln effizient trainieren können. Doch auch wer kein deutlich sichtbares „Sixpack“ anstrebt, sollte unbedingt für Kraft und Stabilität in der Körpermitte sorgen. Hier erfahren Sie, warum.
Als Sixpack oder Waschbrettbauch wird der „gerade Bauchmuskel“ (Musculus rectus abdominis) bezeichnet, der sich senkrecht über den vorderen Bereich des Bauches erstreckt. Das markante Waschbrettmuster entsteht dadurch, dass die beiden langen Muskelstränge durch Sehnenbänder unterteilt werden. Sichtbar wird ein Waschbrettbauch durch eine Kombination aus stark trainierter Bauchmuskulatur und einem niedrigen Körperfettanteil.
Doch gut trainierte Bauchmuskeln bedeuten weit mehr als ein definiertes Aussehen. Eine starke Körpermitte ist wichtig für die Körperhaltung, entlastet die Wirbelsäule und beugt Rückenschmerzen vor. Nicht nur beim Sport, auch im Alltag – ob beim Heben von Einkaufstaschen oder sogar beim Treppensteigen – sind die Bauchmuskeln im Einsatz.
Eine zu schwache Rumpfmuskulatur gilt als häufiger Grund für Kreuzweh, führt mitunter zu Fehlhaltungen wie Hohlkreuz oder Rundrücken sowie zu Bewegungseinschränkungen. „Unser Rücken kann nur stark und gesund bleiben, wenn die Muskulatur rundherum mithilft“, erklärt Philipp Jelinek, Fitness-Experte und Bewegungsmotivator auf Krone.TV. Und dafür benötigen wir eine stabile und kräftige Körpermitte.
Bauchmuskeltraining ist kein Luxus, sondern eine Investition in Ihre Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Schon wenige Minuten pro Tag können einen großen Unterschied machen. Hier 3 einfache Übungen für Ihr Six-Pack:
„Maikäfer“:
„Ferse zu Boden“:
„Seitliche Bauchmuskeln“:
Weitere Übungen für eine starke Körpermitte hat Philipp Jelinek in seinem Buch „Rückenfit mit Philipp bewegt“ zusammengestellt.
Um die trainierten Muskeln sichtbar zu machen, muss auch der Anteil des Körperfetts gesenkt werden. Dies gelingt durch eine Kombination aus Krafttraining, Ausdauersport (Laufen, Radfahren) und Kaloriendefizit. Ein Sixpack zu entwickeln, erfordert Zeit, Disziplin und Konsequenz. Wichtig: Bauchfett lässt sich nicht isoliert abbauen. Welche Fettzellen der Körper verbrennt, entscheidet er selbst. Hier spielt auch die Genetik eine Rolle.
