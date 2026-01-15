Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Einfache Übungen

Sixpack statt Speck: Training für die Bauchmuskeln

Bewegung & Körperkraft
15.01.2026 06:00
(Bild: Aleksandr Zamuruev/stock.adobe.com)
Porträt von Regina Modl
Von Regina Modl

Sie träumen von einem straffen Bauch? Fitness-Experte Philipp Jelinek zeigt, wie Sie mit einfachen Übungen Ihre Bauchmuskeln effizient trainieren können. Doch auch wer kein deutlich sichtbares „Sixpack“ anstrebt, sollte unbedingt für Kraft und Stabilität in der Körpermitte sorgen. Hier erfahren Sie, warum. 

0 Kommentare

Als Sixpack oder Waschbrettbauch wird der „gerade Bauchmuskel“ (Musculus rectus abdominis) bezeichnet, der sich senkrecht über den vorderen Bereich des Bauches erstreckt. Das markante Waschbrettmuster entsteht dadurch, dass die beiden langen Muskelstränge durch Sehnenbänder unterteilt werden. Sichtbar wird ein Waschbrettbauch durch eine Kombination aus stark trainierter Bauchmuskulatur und einem niedrigen Körperfettanteil. 

Doch gut trainierte Bauchmuskeln bedeuten weit mehr als ein definiertes Aussehen. Eine starke Körpermitte ist wichtig für die Körperhaltung, entlastet die Wirbelsäule und beugt Rückenschmerzen vor. Nicht nur beim Sport, auch im Alltag – ob beim Heben von Einkaufstaschen oder sogar beim Treppensteigen – sind die Bauchmuskeln im Einsatz.

Eine zu schwache Rumpfmuskulatur gilt als häufiger Grund für Kreuzweh, führt mitunter zu Fehlhaltungen wie Hohlkreuz oder Rundrücken sowie zu  Bewegungseinschränkungen. „Unser Rücken kann nur stark und gesund bleiben, wenn die Muskulatur rundherum mithilft“, erklärt Philipp Jelinek, Fitness-Experte und Bewegungsmotivator auf Krone.TV.  Und dafür benötigen wir eine stabile und kräftige Körpermitte.

Bauchmuskeltraining ist kein Luxus, sondern eine Investition in Ihre Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Schon wenige Minuten pro Tag können einen großen Unterschied machen. Hier 3 einfache Übungen für Ihr Six-Pack:

„Maikäfer“:

Phase 1: Legen Sie sich auf den Rücken und drücken das Becken nach unten, sodass der untere ...
Phase 1: Legen Sie sich auf den Rücken und drücken das Becken nach unten, sodass der untere Rücken komplett am Boden aufliegt. Strecken Sie nun Arme und Beine gerade nach oben.(Bild: Valerie Marie Voithofer)
Phase 2: Senken Sie nun jeweils diagonal einen Arm und ein Bein. Versuchen Sie dabei, die ...
Phase 2: Senken Sie nun jeweils diagonal einen Arm und ein Bein. Versuchen Sie dabei, die Extremitäten so gestreckt wie möglich zu halten. Achten Sie darauf, den Kopf am Boden liegen zu lassen und den unteren Rücken in die Matte zu drücken. Pro Seite zehn Wiederholungen.(Bild: Valerie Marie Voithofer)

„Ferse zu Boden“:

Phase 1: Starten Sie mit der „Table-Top-Position“. Legen Sie die Hände auf dem Rippenbogen ab ...
Phase 1: Starten Sie mit der „Table-Top-Position“. Legen Sie die Hände auf dem Rippenbogen ab und atmen bewusst durch die Nase ein und durch den Mund aus. Der untere Rücken „klebt“ während der ganzen Übung am Boden.(Bild: Valerie Marie Voithofer)
Phase 2: Einatmen und ein Bein langsam und kontrolliert absenken. Berühren Sie nur mit der Ferse ...
Phase 2: Einatmen und ein Bein langsam und kontrolliert absenken. Berühren Sie nur mit der Ferse den Boden. Das Bein wieder zurückziehen und gleichzeitig durch den Mund ausatmen, bevor Sie über einen fliegenden Wechsel das andere Bein wieder mit der Einatmung senken. Pro Seite mindestens zehn Wiederholungen.(Bild: Valerie Marie Voithofer)

„Seitliche Bauchmuskeln“:

Phase 1: Starten Sie in der „Table-Top-Position“.
Phase 1: Starten Sie in der „Table-Top-Position“.(Bild: Valerie Marie Voithofer)
Phase 2: Strecken Sie die Arme zur Seite aus und senken mit der Einatmung gleichzeitig beide ...
Phase 2: Strecken Sie die Arme zur Seite aus und senken mit der Einatmung gleichzeitig beide Beine auf eine Seite. Drücken Sie die Knie dabei zusammen. Heben Sie mit der Ausatmung die Beine wieder nach oben in die Ausgangsposition und senken sie mit erneutem Einatmen auf der anderen Seite ab. Pro Seite mind. fünf Wiederholungen.(Bild: Valerie Marie Voithofer)

Weitere Übungen für eine starke Körpermitte hat Philipp Jelinek in seinem Buch „Rückenfit mit Philipp bewegt“ zusammengestellt.

Buchtipp:
Rückenschmerzen müssen nicht sein!

In seinem neuen Buch zeigt Philipp Jelinek, was wir dagegen unternehmen können. Verlag edition a, ISBN: 978-3-99001-838-5. Versandkostenfrei bestellen unter: kronevorteilswelt.at oder Tel.: 057060777.

(Bild: Edition A)

Um die trainierten Muskeln sichtbar zu machen, muss auch der Anteil des Körperfetts gesenkt werden. Dies gelingt durch eine Kombination aus Krafttraining, Ausdauersport (Laufen, Radfahren) und Kaloriendefizit. Ein Sixpack zu entwickeln, erfordert Zeit, Disziplin und Konsequenz. Wichtig: Bauchfett lässt sich nicht isoliert abbauen. Welche Fettzellen der Körper verbrennt, entscheidet er selbst. Hier spielt auch die Genetik eine Rolle.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Hallo, Wohlfühlgewicht
Schluss mit Verzicht, Stress und Kalorienkrampf
Experte klärt auf
Blut spenden: Wie es geht und warum es wichtig ist
Jaukerl für Gesundheit
Diese Schutzimpfungen sind für Erwachsene wichtig
Oh, du Stressige ...
Weihnachten: Zwischen Besinnlichkeit und Burnout
MdDS
Schwindel nach Bewegung: Das steckt oft dahinter
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht
438.869 mal gelesen
Cobra-Beamter Manuel M. (rechts im Bild) hat am Dienstag ein Teilgeständnis abgelegt.
Steiermark
Schwangerschaft mögliches Motiv in Vermisstenkrimi
171.268 mal gelesen
Aus diesem Mehrparteien-Haus verschwand die sportliche und lebenslustige Johanna G. (Bild ...
Steiermark
Fall Johanna: Polizei legt grausame Details offen
167.247 mal gelesen
Als man nach Johanna suchte, fand man ihre Wohnung in Tillmitsch leer vor.
Mehr Bewegung & Körperkraft
Einfache Übungen
Sixpack statt Speck: Training für die Bauchmuskeln
Krone Plus Logo
Machen Sie den Test!
Fußball oder Yoga – welche Sportart passt zu mir?
Krone Plus Logo
Psychologin warnt
„Bewegungsmangel macht uns gereizt und depressiv“
Sportlich durchstarten
Mein Fitnessziel: Kraftpaket oder Jogging-Gazelle?
Menstruation
Regelschmerzen mit Physiotherapie lindern

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf