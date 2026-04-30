Heiße Prämien-Jagd hoch über Innsbruck

Kenianische Sieger am ersten Tag beim neuen „Trail Hunt“-Bewerb. Die Hallerin Anna Plattner liegt als beste Österreicherin auf Platz 5 und will im Verfolgungsrennen am Freitag noch aufs Stockerl. Die Entscheidung fällt erst am zweiten Tag.
Steil, geil und super Stimmung“, brachte es der beste Österreicher des Tages Manuel Innerhofer (6.) auf den Punkt. Genau so war der Startschuss des „Trail Hunt“ beim Innsbruck Alpine Trailrun Festival.
Mit 30.000 Euro Preisgeld, davon jeweils 7000 Euro für die Sieger, ist es das einzige dotierte Rennen beim viertägigen Laufspektakel mit über 8500 Teilnehmern. Und das lockte viele Stars an. Darunter auch die heimischen Skibergsteiger-Asse Johanna Hiemer, Sarah Dreier und Paul Verbnjak.
Zwei Tage ein Sieger
Die Prämien-Jagd wird über zwei Tage entschieden. Gestern das „Vertical Race“ vom Landestheater hinauf zur Seegrube über 7,4 Kilometern und 1.330 Höhenmetern, heute folgt das 24- Kilometer lange „Trail Race“ im Verfolgungsformat ähnlich wie im Biathlon.
„Es war sehr hart. Ich habe aber immer weiter gepusht, um zu gewinnen“, strahlte Sieger Richard Omaya Atuya mitten im Schnee auf der Seegrube. Der Vize-Weltmeister aus Kenia geht heute mit 51,3 Sekunden Vorsprung in die Entscheidung.
Da hofft auch der Osttiroler Josef Bodner (10.) auf eine Rangverbesserung: „Ich habe mich noch ein bisschen zurückgehalten fürs Finale.
Tirolerin will aufs Podest
Bei den Frauen gab es ebenfalls ein Sieg für Kenia. Ruth Gitonga setzte sich vor der Deutschen Hanna Groeber durch. Die Hallerin Anna Plattner landete auf Platz fünf: „Der Anfang ist mir oft ein bisschen zu schnell, mit den Anstiegen bin ich immer besser ins Rennen gekommen.“
Mit rund 1:45 Minuten Rückstand auf Platz eins ist die 32-jährige Hallerin vor der Entscheidung noch voll in Schlagdistanz. „Die Position ist gut, ich will unbedingt aufs Podest. Man darf sich nur nicht lallen, weil jeder immer aufholen kann.“
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