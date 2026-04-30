Heiße Prämien-Jagd hoch über Innsbruck

Tirolerin will aufs Podest

Bei den Frauen gab es ebenfalls ein Sieg für Kenia. Ruth Gitonga setzte sich vor der Deutschen Hanna Groeber durch. Die Hallerin Anna Plattner landete auf Platz fünf: „Der Anfang ist mir oft ein bisschen zu schnell, mit den Anstiegen bin ich immer besser ins Rennen gekommen.“