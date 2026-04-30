„Selbst Zigarettenasche kann Feuer entfachen“

Ausmaß vielen nicht bewusst

Dieser Vorfall zeigt einmal mehr, was achtlos weggeworfene Zigaretten auslösen können. Vielen sei das Ausmaß nach wie vor nicht bewusst. Nicht umsonst stellen Behörden Feuerverbote in Wäldern aus, die wegen der Trockenheit in Kärnten nach wie vor aufrecht sind.