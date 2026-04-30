Der Staat fördert diese NGOs doppelt und dreifach

600 Millionen Euro will die Regierung in den kommenden zwei Jahren bei den Förderungen einsparen. Laut Bundesvoranschlag zahlt der Staat im Jahr 2026 über 10 Milliarden Euro an direkten Förderungen aus. Die Koalition setzte deshalb schon vor längerer Zeit eine „Förder-Taskforce“ ein, die sich durch Österreichs Förder-Dschungel arbeiten soll.