Vorarlberg darf Müll weiter in die Schweiz bringen

Ab 21. Mai sah die EU-Kommission mit einem Vorschlag zur Abfallverbringungsverordnung vor, ein generelles Exportverbot für gemischte Siedlungsabfälle in Drittstaaten in Kraft treten zu lassen. Die Verordnung sollte verhindern, dass Abfälle in Drittstaaten exportiert werden, um insbesondere Umweltschäden in Afrika zu vermeiden. Unter Drittstaaten fällt nun aber eben auch die Schweiz. Und genau dorthin bringt Vorarlberg seit Jahren Teile seines Siedlungsabfalls zur Verwertung – überwiegend per Bahn und über kurze Distanzen. Eine Praxis, die der neuen Verordnung eindeutig widersprochen hätte.