Tour am Ende? Saudi-Arabien dreht den Geldhahn zu

Nächstes Turnier im Mai

Der Geschäftsführer der LIV-Tour, Scott O‘Neil, hatte vor zwei Wochen während eines Turniers in Mexiko-Stadt erklärt, dass die Finanzierung bis zum Saisonende 2026 gesichert sei. Anfang der Woche teilte die LIV-Tour mit, dass das vom 25. bis 28. Juni geplante Turnier in Louisiana auf den Herbst verschoben wird. Das nächste Turnier ist für den 7. bis 10. Mai im Trump National Golf Club in Washington geplant.