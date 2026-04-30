Brand bei Totenmahl für Oma von Thomas Stipsits

Wirt wollte Feuer noch löschen

Insgesamt sechs Feuerwehren wurden alarmiert, auch Rettung und Polizei fuhren zum Einsatzort. Laut ersten Meldungen soll es sich um einen Küchenbrand gehandelt haben, der Brand soll von der Fritteuse des Wirtshauses ausgegangen sein. Der Wirt soll noch versucht haben, die Flammen selbst zu löschen. Dabei dürfte er sich eine Rauchgasvergiftung zugezogen haben.