Gibt Kostjuk „unserer“ Potapova heute die Hand?

Eine kniffliger als die andere – zwei große Fragen sind es, die sich beim WTA-1000er in Madrid vor dem heutigen Halbfinal-Duell von Anastasia Potapova und Marta Kostjuk auftun! Erstens: Welche der beiden Top-Spielerinnen wird ins Finale einziehen? Und zweitens: Wird die Ukrainerin Kostjuk der russisch-stämmigen Neo-Österreicherin Potapova wie nach früheren Duellen auch diesmal den Handschlag verweigern?