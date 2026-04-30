„Sie begehen Straftaten und sind stolz darauf“

Keine unbekannten Schlagzeilen: Ein 16-Jähriger raubt, eine Gruppe 13-Jährige schlägt zu. Die Jugendkriminalität ufert in der Bundeshauptstadt seit Jahren aus. Auch die Zahlen belegen das: Gerade bei den unter 14-Jährigen wurde ein Anstieg der Tatverdächtigen von 204,3 Prozent im Vergleich zu 2016 verzeichnet. Vor allem sind die Jugendlichen aber gewaltbereiter.