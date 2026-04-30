„Sie begehen Straftaten und sind stolz darauf“

Ein Wiener Anwalt erzählt, wie Intensivtäter in der Stadt agieren, erklärt, warum Politik und Polizei den kriminellen Halbstarken bisher nicht Herr wurden, und verrät, was das Gegenmittel sein könnte.
Keine unbekannten Schlagzeilen: Ein 16-Jähriger raubt, eine Gruppe 13-Jährige schlägt zu. Die Jugendkriminalität ufert in der Bundeshauptstadt seit Jahren aus. Auch die Zahlen belegen das: Gerade bei den unter 14-Jährigen wurde ein Anstieg der Tatverdächtigen von 204,3 Prozent im Vergleich zu 2016 verzeichnet. Vor allem sind die Jugendlichen aber gewaltbereiter.
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