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Eigener Pool: Vergnügen oder Luxusgut?

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30.04.2026 18:00
Der ein oder andere wird heuer wohl auf das kühle Nass im eigenen Garten verzichten.
Der ein oder andere wird heuer wohl auf das kühle Nass im eigenen Garten verzichten.(Bild: Philip Eissler)
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Von Community

Der Sommer kündigt sich an! Doch der Traum vom eigenen Pool im Garten wird teurer: Eine Stadt im Burgenland führt eine „Pool-Steuer“ ein, um den massiven Wasserverbrauch im Griff zu behalten. Ist das private Schwimmbecken in Zeiten von Wasserknappheit und neuen Abgaben eigentlich noch leistbar?

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Die Stadt Jennersdorf im Burgenland setzt ein deutliches Zeichen gegen den rasant steigenden Wasserverbrauch: Wer sich den Luxus eines Pools gönnt, wird künftig mit einer gestaffelten Abgabe von bis zu 100 Euro jährlich zur Kasse gebeten. Während die Stadtverwaltung dies mit der angespannten Versorgungslage begründet, hagelt es Kritik von der Opposition, die eine reine „Körberlgeld-Taktik“ für die Gemeindekasse wittert. Fakt ist: Seit der Pandemie ist die Zahl der privaten Pools explodiert, was die Infrastruktur besonders im Sommer an ihre Grenzen bringt und nun die Debatte befeuert, wie viel uns die private Abkühlung wert sein muss.

Diskutieren Sie mit!
Wie stehen Sie zum Swimming Pool im eigenen Garten? Besitzen Sie bereits ein Becken, planen Sie für diesen Sommer eine Anschaffung oder ist Ihnen der Aufwand aus Pflege und Kosten mittlerweile schlicht zu groß? Wir sind gespannt auf Ihre Erfahrungen und Ansichten dazu in den Kommentaren!

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