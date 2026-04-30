Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Einmaliges Ausmaß“

Tag 6 in Rein: Noch immer brennen 70 Hektar Wald

Steiermark
30.04.2026 17:32
Die Feuerwehren haben alle Hände voll zu tun.
Die Feuerwehren haben alle Hände voll zu tun.(Bild: FF Kumberg)
Porträt von Verena Schaupp
Von Verena Schaupp

Auch am sechsten Tag des Waldbrands in Eisbach-Rein in der Steiermark kämpfen 170 Florianis gegen Flammen auf einer Fläche von 70 Hektar. Steiles Gelände erschwert die Arbeit, die Feuerwehrleute sind erschöpft. An einen Brand dieser Größenordnung kann man sich nicht erinnern.

0 Kommentare

Am Samstag brach der Brand am Mühlbachkogel in Eisbach-Rein im Grazer Umland aus – warum oder wodurch, das ist bislang noch nicht geklärt. Seit Tagen kämpfen Hunderte freiwillige Feuerwehrleute wacker gegen die Flammen. Die betroffene Fläche von 70 Hektar ist seit Dienstag unverändert, kleines Trostpflaster: Der Brand hat sich nicht weiter ausgebreitet. Steile Hänge erschweren es den Florianis, die Glutnester zu löschen.

Laufende Lagebesprechungen, müde Florianis
„Der aktuelle Stand ist jener, dass heute wieder 170 Einsatzkräfte vor Ort waren, die von einem Hubschrauber unterstützt werden. Zwei weitere Hubschrauber sind in Warteposition“, sagt Herbert Buchgraber vom Bereichsfeuerwehrverband Graz-Umgebung am frühen Abend der „Krone“, als er gerade auf dem Weg zu einer weiteren Lagebesprechung ist.

Die Einsatzkräfte arbeiten sich vor.
Die Einsatzkräfte arbeiten sich vor.(Bild: Stadtfeuerwehr Bärnbach)
(Bild: Stadtfeuerwehr Bärnbach)
(Bild: Stadtfeuerwehr Bärnbach)

 Für die Feuerwehrleute, die sich von einem auf den anderen Tag abwechseln – manche arbeiten auch in der Nacht –, sei die Arbeit „schon sehr anstrengend“, so Buchgraber.

„Brand aus“ ist nicht in Sicht
Er kann sich zwar an große Brände in der Steiermark erinnern, aber an „keinen Waldbrand in einem Ausmaß solch einer Fläche in Graz-Umgebung“. Zuletzt brannte es heuer schon im März am Grazer Hausberg Schöckl, allerdings war die Fläche dort viel kleiner.

Die Feuerwehr Eisbach-Rein, die selbst im Einsatz ist, musste bereits ihre Florianiwanderung für den 1. Mai absagen. Wie lange der Brand die freiwilligen Helfer noch in Atem halten wird, ist derzeit nicht abschätzbar.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
30.04.2026 17:32
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Feuerwehr
WaldbrandWaldHubschrauber
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Am Dienstag soll versucht werden, den Buckelwal „Timmy“ abzutransportieren.
Trotz Gewichtsverlusts
Tierärztin: „Timmy sieht wieder viel besser aus“
Die Megajacht Nord noch vor Beginn der Sanktionen gegen ihren Eigentümer in einer Werft in ...
500-Millionen-$-Schiff
Oligarchen-Jacht durchquert Straße von Hormuz
Egal, ob Organstrafverfügung oder Anzeige: Der Ärger ist meist groß.
FPÖ-Forderung
Anzeigen sollen künftig nicht anonym möglich sein
Die Streitkräfte sollen auf 460.000 Soldaten wachsen.
Krone Plus Logo
Zeitenwende in Berlin
Deutschland auf dem Weg zu Europas stärkster Armee
Zum 40. Mal jährte sich die Katastrophe von Tschernobyl am Sonntag. Die Präsidentin Moldaus, ...
Drohnen über Reaktor
Selenskyj wirft Kreml „nuklearen Terrorismus“ vor
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Benko-Stiftung: Millionenfund in Schließfächern
188.222 mal gelesen
Krone Plus Logo
Glänzende Absicherung? René Benko gründete die Ingbe-Stiftung im Jahr 2014, ein Jahr nach einer ...
Österreich
Erster Wettertrend: So kalt werden die Eisheiligen
169.111 mal gelesen
Der Nachtfrost kann den Blüten schaden. 
Innenpolitik
Budget für Eltern und Bauern, Pensionisten zittern
121.839 mal gelesen
Nach zähen Verhandlungen sickern die ersten Details des neuen Doppelbudgets durch.
Innenpolitik
Steuerinnen haben in Österreich nichts zu lachen
1524 mal kommentiert
Verhedderte sich beim Gendern: Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger
Niederösterreich
FPÖ-Politiker nach Beziehungsstreit unter Druck
1220 mal kommentiert
Skurriler Polizeieinsatz: FP-Nationalrat Harald Thau wurde bei einer Prügelei mit seiner ...
Innenpolitik
Spritpreisbremse wird jetzt deutlich abgespeckt
695 mal kommentiert
Die Spritpreisbremse sorgte für harte Debatten.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf