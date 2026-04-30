Tag 6 in Rein: Noch immer brennen 70 Hektar Wald

Auch am sechsten Tag des Waldbrands in Eisbach-Rein in der Steiermark kämpfen 170 Florianis gegen Flammen auf einer Fläche von 70 Hektar. Steiles Gelände erschwert die Arbeit, die Feuerwehrleute sind erschöpft. An einen Brand dieser Größenordnung kann man sich nicht erinnern.
Am Samstag brach der Brand am Mühlbachkogel in Eisbach-Rein im Grazer Umland aus – warum oder wodurch, das ist bislang noch nicht geklärt. Seit Tagen kämpfen Hunderte freiwillige Feuerwehrleute wacker gegen die Flammen. Die betroffene Fläche von 70 Hektar ist seit Dienstag unverändert, kleines Trostpflaster: Der Brand hat sich nicht weiter ausgebreitet. Steile Hänge erschweren es den Florianis, die Glutnester zu löschen.
Laufende Lagebesprechungen, müde Florianis
„Der aktuelle Stand ist jener, dass heute wieder 170 Einsatzkräfte vor Ort waren, die von einem Hubschrauber unterstützt werden. Zwei weitere Hubschrauber sind in Warteposition“, sagt Herbert Buchgraber vom Bereichsfeuerwehrverband Graz-Umgebung am frühen Abend der „Krone“, als er gerade auf dem Weg zu einer weiteren Lagebesprechung ist.
Für die Feuerwehrleute, die sich von einem auf den anderen Tag abwechseln – manche arbeiten auch in der Nacht –, sei die Arbeit „schon sehr anstrengend“, so Buchgraber.
„Brand aus“ ist nicht in Sicht
Er kann sich zwar an große Brände in der Steiermark erinnern, aber an „keinen Waldbrand in einem Ausmaß solch einer Fläche in Graz-Umgebung“. Zuletzt brannte es heuer schon im März am Grazer Hausberg Schöckl, allerdings war die Fläche dort viel kleiner.
Die Feuerwehr Eisbach-Rein, die selbst im Einsatz ist, musste bereits ihre Florianiwanderung für den 1. Mai absagen. Wie lange der Brand die freiwilligen Helfer noch in Atem halten wird, ist derzeit nicht abschätzbar.
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