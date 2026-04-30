Tag 6 in Rein: Noch immer brennen 70 Hektar Wald

Laufende Lagebesprechungen, müde Florianis

„Der aktuelle Stand ist jener, dass heute wieder 170 Einsatzkräfte vor Ort waren, die von einem Hubschrauber unterstützt werden. Zwei weitere Hubschrauber sind in Warteposition“, sagt Herbert Buchgraber vom Bereichsfeuerwehrverband Graz-Umgebung am frühen Abend der „Krone“, als er gerade auf dem Weg zu einer weiteren Lagebesprechung ist.