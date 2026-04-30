Der „King of Pop“ bleibt versteinert in Mistelbach

Auch der neue Film wird in Medienberichten als „zu lobend“ eingeschätzt. Auf die Vorwürfe, die auch vor Gericht verhandelt wurden, geht das Biopic gar nicht ein. In Mistelbach wird das immer wieder mit Vandalismus an der Statue ausgelassen, auch schon bevor sie aufgestellt wurde. Dennoch: 2013 war es schließlich soweit: Die Skulptur wurde enthüllt. Dagegen stimmten in der Gemeinde eine Bürgerliste und die FPÖ.