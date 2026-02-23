So finden Sie die beste Tageszeit für Ihr Training

Der menschliche Körper folgt einem biologischen Rhythmus, der Energie, Kraft und Konzentration beeinflusst. Deshalb kann die Tageszeit darüber entscheiden, wie effektiv ein Work-out wirkt. Erfahren Sie, welche Zeitfenster besonders geeignet sind und wann Training eher belastet. Und: Wird tatsächlich von intensivem Training am Abend abgeraten?
Der Zeitpunkt, zu dem sportliche Aktivität stattfindet, beeinflusst mehr als nur den Alltag. Leistungsfähigkeit, Koordination, Stoffwechsel und Regeneration unterliegen einem natürlichen Tagesrhythmus, der eng mit der „inneren Uhr des Körpers“ verbunden ist – dem sogenannten zirkadianen Rhythmus. Letzterer steuert zahlreiche physiologische Prozesse – von der Körpertemperatur über den Hormonhaushalt bis hin zur Muskelaktivität. Wer Trainingseinheiten bewusst an diese biologischen Abläufe anpasst, kann nicht nur effizienter trainieren, sondern auch Überlastung vermeiden. Doch wie geht das?
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.