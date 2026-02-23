So finden Sie die beste Tageszeit für Ihr Training

Der Zeitpunkt, zu dem sportliche Aktivität stattfindet, beeinflusst mehr als nur den Alltag. Leistungsfähigkeit, Koordination, Stoffwechsel und Regeneration unterliegen einem natürlichen Tagesrhythmus, der eng mit der „inneren Uhr des Körpers“ verbunden ist – dem sogenannten zirkadianen Rhythmus. Letzterer steuert zahlreiche physiologische Prozesse – von der Körpertemperatur über den Hormonhaushalt bis hin zur Muskelaktivität. Wer Trainingseinheiten bewusst an diese biologischen Abläufe anpasst, kann nicht nur effizienter trainieren, sondern auch Überlastung vermeiden. Doch wie geht das?