Kein Sport am Abend?

So finden Sie die beste Tageszeit für Ihr Training

Bewegung & Körperkraft
23.02.2026 06:30
Die Tageszeit kann die Effektivität eines Trainings beeinflussen.
Die Tageszeit kann die Effektivität eines Trainings beeinflussen.
Porträt von Wolfgang Altermann
Von Wolfgang Altermann

Der menschliche Körper folgt einem biologischen Rhythmus, der Energie, Kraft und Konzentration beeinflusst. Deshalb kann die Tageszeit darüber entscheiden, wie effektiv ein Work-out wirkt. Erfahren Sie, welche Zeitfenster besonders geeignet sind und wann Training eher belastet. Und: Wird tatsächlich von intensivem Training am Abend abgeraten?

Der Zeitpunkt, zu dem sportliche Aktivität stattfindet, beeinflusst mehr als nur den Alltag. Leistungsfähigkeit, Koordination, Stoffwechsel und Regeneration unterliegen einem natürlichen Tagesrhythmus, der eng mit der „inneren Uhr des Körpers“ verbunden ist – dem sogenannten zirkadianen Rhythmus. Letzterer steuert zahlreiche physiologische Prozesse – von der Körpertemperatur über den Hormonhaushalt bis hin zur Muskelaktivität. Wer Trainingseinheiten bewusst an diese biologischen Abläufe anpasst, kann nicht nur effizienter trainieren, sondern auch Überlastung vermeiden. Doch wie geht das?

