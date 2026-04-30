Heute LIVE: Potapova kämpft ums Madrid-Finale

Aktuell liegt die Ukrainerin, die gegen die Österreicherin im Head-To-Head eine Bilanz von 2:2 aufweist, auf Platz 23 der Damen-Weltrangliste. Kurios: Das bisher letzte Duell der beiden fand ziemlich genau vor einem Jahr ebenfalls in Madrid statt, am 29. April 2025 gewann Kostjuk mit 6:3, 6:2.