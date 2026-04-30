Heute LIVE: Potapova kämpft ums Madrid-Finale

Halbfinale beim WTA-1000er von Madrid: Die Neo-Österreicherin Anastasia Potapova muss gegen die Ukrainerin Marta Kostjuk ran (nicht vor 21.30 Uhr). Wir berichten live (siehe unten).
Hier der LIVETICKER:
Nach ihren Siegen gegen die Lettin Jelena Ostapenko (4:6, 6:4, 6:4), die Kasachin Jelena Rybakina (7:6, 6:4) und die Tschechin Karolína Plíšková (6:1, 6:7, 6:3) geht es für Anastasia Potapova heute gegen Marta Kostjuk weiter.
Aktuell liegt die Ukrainerin, die gegen die Österreicherin im Head-To-Head eine Bilanz von 2:2 aufweist, auf Platz 23 der Damen-Weltrangliste. Kurios: Das bisher letzte Duell der beiden fand ziemlich genau vor einem Jahr ebenfalls in Madrid statt, am 29. April 2025 gewann Kostjuk mit 6:3, 6:2.
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