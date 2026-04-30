Völlig überfüllter Railjet löst Polizeieinsatz aus

Ein völlig überfüllter Railjet der ÖBB von Wien nach Zürich hat am Donnerstag für einen Polizeieinsatz gesorgt. Denn kurz nach der Abfahrt musste der Zug in Wien-Meidling stoppen, weil eine sichere Weiterfahrt nicht mehr möglich war.
Im Inneren drängten sich zahlreiche Fahrgäste dicht an dicht, viele ohne Sitzplatz, darunter auch eine Schulklasse und eine schwangere Frau. Trotz eines Gutscheinangebots der ÖBB in der Höhe von 25 Euro wollten viele dennoch nicht aussteigen.
„Aus Sicherheitsgründen“
Dann rückte sogar die alarmierte Polizei an und forderte Passagiere ohne Reservierung zum Verlassen des Zuges auf – teils auch mit Nachdruck. Die Beamten hätten jedoch nicht den Zug betreten. „Die Polizei wurde lediglich aus Sicherheitsgründen hinzugezogen“, erklärte eine Polizeisprecherin.
Warnung für starkem Reisewochenende
Um wie viele Passagiere es sich handelte, gaben die ÖBB nicht bekannt. Laut einem Betroffenen dürfte es sich jedoch um zwischen 30 und 40 Personen handeln. Erst nachdem der Polizeieinsatz gegen 14.30 Uhr wieder beendet war, konnte der Railjet seine Fahrt mit etwa einer Stunde Verspätung fortsetzen. Die ÖBB bat in diesem Zusammenhang, gerade vor starken Reisewochenenden unbedingt Sitzplätze zu reservieren.
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