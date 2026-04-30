Völlig überfüllter Railjet löst Polizeieinsatz aus

Warnung für starkem Reisewochenende

Um wie viele Passagiere es sich handelte, gaben die ÖBB nicht bekannt. Laut einem Betroffenen dürfte es sich jedoch um zwischen 30 und 40 Personen handeln. Erst nachdem der Polizeieinsatz gegen 14.30 Uhr wieder beendet war, konnte der Railjet seine Fahrt mit etwa einer Stunde Verspätung fortsetzen. Die ÖBB bat in diesem Zusammenhang, gerade vor starken Reisewochenenden unbedingt Sitzplätze zu reservieren.