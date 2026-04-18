Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bei Frauen beliebt

Rennradfahren: So finde ich das passende Rad

Bewegung & Körperkraft
18.04.2026 15:00
Rennradfahren wird immer beliebter. Vor dem Fahrradkauf gut beraten lassen.
Rennradfahren wird immer beliebter. Vor dem Fahrradkauf gut beraten lassen.(Bild: marc elias/stock.adobe.com)
Porträt von Regina Modl
Von Regina Modl

Rennradfahren liegt im Trend. Immer mehr Menschen – und zunehmend Frauen – entdecken die Faszination dieses Sports. Fitness-Experte Philipp Jelinek, selbst begeisterter Radfahrer und mehrfacher Triathlon-Teilnehmer, erklärt, worauf man beim Fahrradkauf unbedingt achten sollte.

0 Kommentare

Für Philipp Jelinek ist wie für viele andere das Rennrad längst nicht nur ein Sportgerät, sondern ein Lebensgefühl. Ob alleine, in kleinen oder großen Gruppen, Ausfahren nach der Arbeit oder am Wochenende – Rennradfahren bietet zahlreiche Möglichkeiten. „Viele Paare teilen ihre Leidenschaft auf zwei Rädern. Auch ich bin regelmäßig mit meiner Frau unterwegs“, erzählt er. 

Damit das Ganze jedoch wirklich Spaß macht, ist eines entscheidend: das passende Rad. Philipp Jelinek rät daher zu einer kompetenten Beratung im Fachgeschäft. „Diese bildet die Grundlage: Körpergröße, Sitzposition, was möchte ich mit dem Rad fahren – all dies spielt eine Rolle bei der Auswahl. Doch noch einen Schritt weiter geht das sogenannte Bikefitting.“ Wie dieses abläuft und welche Vorteile es bringt, erklärt er wie folgt:

Zitat Icon

Ein perfekt eingestelltes Rad fühlt sich fast an wie ein Maßschuh auf zwei Rädern.

 Philipp Jelinek, „Vorturner“ auf Krone-TV und mehrfacher Triathlon-Teilnehmer

Bild: Eva Manhart

„Gerade beim Neukauf lohnt es sich, zuerst ein Bikefitting zu machen. Dafür gibt es unterschiedliche Systeme. Zunächst wird die optimale Sitzposition in Echtzeit auf einem sog. Smart Bike ermittelt. Auf Basis dieser Daten kann anschließend gezielt das passende Rad ausgewählt werden. Eine weitere Möglichkeit ist die 3 D-Bewegungsanalyse. Am Körper des Radfahrers angebrachte Sensoren sammeln während der Fahrt präzise Daten. Damit verhindert man Fehlkäufe und sorgt dafür, dass Geometrie und Größe von Anfang an perfekt passen.

So geht Bikefitting

Die richtige Ergonomie – das heißt, das Zusammenwirken von Mensch und Fahrrad – zu ermitteln, ist eine individuelle Angelegenheit. Schließlich hat jeder Mensch einen etwas anderen Körperbau. 

Folgende Komponenten gilt es zu ermitteln:

  • Sattel: Höhe und Neigung einstellen
  • Lenker: Anpassung von Höhe, Breite und Finden der richtigen Position von Griff und Hebel 
  • Pedale: Optimierung der Fußstellung auf dem Pedal
Jacqueline Kallina, österreichische Triathletin und Staatsmeisterin auf der Langdistanz, beim ...
Jacqueline Kallina, österreichische Triathletin und Staatsmeisterin auf der Langdistanz, beim Bikefitting: Mit dem „Smart Bike“ wird die richtige Sitzposition während des Fahrens exakt bestimmt.(Bild: Philipp Jelinek)

Beim Bikefitting selbst wird das Rad individuell auf den Fahrer eingestellt. Sattelhöhe, Lenkerposition, Sitzwinkel – jedes Detail wird exakt angepasst. Ziel ist eine Position, die sowohl effizient als auch komfortabel ist. Denn eine falsche Haltung kann nicht nur die Leistung mindern, sondern auch zu Beschwerden im Rücken, Nacken oder in den Knien führen.“

Lesen Sie auch:
Der richtige Laufschuh ist entscheidend für ein gesundes und effektives Training.
Tipps für den Kauf
Wie finde ich den optimalen Laufschuh für mich?
06.04.2026
Technik verbessern
Schluss mit Fehltritten – so laufen Sie richtig!
16.03.2026

Natürlich stellt sich die Frage: Lohnt sich diese Investition? Philipp Jelinek dazu: „Aus eigener Erfahrung kann ich nur sagen, ja. Man sitzt einfach ganz anders auf dem Rad, fühlt sich wohler, hat viel mehr Spaß mit seinem Gerät und spart sogar Geld, da Fehlkäufe vermieden werden. Ein perfekt eingestelltes Rad fühlt sich fast an wie ein Maßschuh auf zwei Rädern.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Bewegung & Körperkraft
18.04.2026 15:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Nach Transplantation
Mit neuer Lunge auf den höchsten Gipfel Amerikas!
Unsichtbare Gefahr
Hauptschlagader-Riss erkennen und richtig handeln
Migräne
Wenn der Kopf Alarm schlägt: Was Betroffenen hilft
Unfruchtbarkeit
Wenn der Traum vom Kind zur Herausforderung wird
Herzgesundheit
Risiko senken: Was Ihr Cholesterin wirklich verrät
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Von Zug erfasst! Tragödie um Alexander Manninger
293.126 mal gelesen
Salzburg
Theaterbesucher flüchteten in der Pause nach Hause
138.366 mal gelesen
In der zweiten Hälfte kehrten nur wenige Besucher auf das Parkett zurück. 
Burgenland
Schluss mit gratis planschen: „Pool-Steuer“ kommt
122.449 mal gelesen
Je nach Größe des Beckens müssen Pool-Besitzer in Jennersdorf künftig – zusätzlich zu den ...
Burgenland
Schluss mit gratis planschen: „Pool-Steuer“ kommt
1813 mal kommentiert
Je nach Größe des Beckens müssen Pool-Besitzer in Jennersdorf künftig – zusätzlich zu den ...
Innenpolitik
Regierung will schwerste ORF-Krise wohl aussitzen
1024 mal kommentiert
Vor allem ÖVP und SPÖ stellen sich bei Fragen zum Stiftungsrat taub.
Außenpolitik
Iran öffnet Meerenge – und droht wieder mit Sperre
809 mal kommentiert
Sagen die Revolutionsgarden nun doch wieder Stopp in der Straße von Hormuz, wie dieses Plakat in ...
Mehr Bewegung & Körperkraft
Bei Frauen beliebt
Rennradfahren: So finde ich das passende Rad
Krone Plus Logo
Erkrankung zum Trotz
Arzt „verbot“ laufen – es folgten 144 Marathons
Muskelaufbau
Warum Männer und Frauen anders trainieren sollten
Hilfreiche Übungen
Wichtig für Läufer: Auch Beweglichkeit trainieren!
Gratis-Touren für alle
Wanderoffensive: Gemeinsam in die Gänge kommen!

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf