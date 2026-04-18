Rennradfahren: So finde ich das passende Rad

Damit das Ganze jedoch wirklich Spaß macht, ist eines entscheidend: das passende Rad. Philipp Jelinek rät daher zu einer kompetenten Beratung im Fachgeschäft. „Diese bildet die Grundlage: Körpergröße, Sitzposition, was möchte ich mit dem Rad fahren – all dies spielt eine Rolle bei der Auswahl. Doch noch einen Schritt weiter geht das sogenannte Bikefitting.“ Wie dieses abläuft und welche Vorteile es bringt, erklärt er wie folgt: