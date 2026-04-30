Österreich trauert um Starkünstler Baselitz (88)

Für seine auf dem Kopf stehenden Bilder wurde er bekannt

Ein markantes Merkmal seiner Arbeit entwickelte er ab 1969: Baselitz begann, seine Motive auf den Kopf zu stellen. Diese Umkehrung wurde zu seinem künstlerischen Markenzeichen und sollte den Fokus stärker auf die Malerei selbst als auf das Motiv lenken.