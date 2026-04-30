Österreich trauert um Starkünstler Baselitz (88)

Georg Baselitz ist tot: Der bedeutende deutsche Maler und Bildhauer, der auch die österreichische Staatsbürgerschaft besaß, starb im Alter von 88 Jahren. Er war ein prägender Vertreter des Neoexpressionismus.
Den Tod bestätigte inzwischen das Atelier des Starkünstlers dem „Spiegel“. Baselitz, der seit 2015 auch die österreichische Staatsbürgerschaft besaß und Salzburg zu seiner Wahlheimat machte, zählte zu den großen Meistern der Moderne und hatte sich über die Jahrzehnte vom provokativen Jungkünstler zum etablierten Doyen der Zunft gemausert.
Geboren am 23. Jänner 1938 im sächsischen Deutschbaselitz als Hans-Georg Kern verließ Baselitz alsbald den Osten, machte sich zunächst in Westberlin einen Namen und etablierte bald das Leid des Zweiten Weltkriegs als eines seiner Hauptthemen.
Internationale Aufmerksamkeit erlangte er vor allem durch seine sogenannten „Helden“-Bilder, die gebrochene, rohe Figuren zeigen und sich kritisch mit der deutschen Nachkriegsgesellschaft auseinandersetzen.
Für seine auf dem Kopf stehenden Bilder wurde er bekannt
Ein markantes Merkmal seiner Arbeit entwickelte er ab 1969: Baselitz begann, seine Motive auf den Kopf zu stellen. Diese Umkehrung wurde zu seinem künstlerischen Markenzeichen und sollte den Fokus stärker auf die Malerei selbst als auf das Motiv lenken.
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