„Lust vergeht nicht mit einem runden Geburtstag“

„Sex ist eine wunderbare Gewohnheit, Sex ist fantastisch, etwas Wunderbares.“ Das textete einst schon Georg Kreisler. Die deutsche Gynäkologin und Sexualtherapeutin Elke Franzki sieht das genauso. Und sie sagt: „Das bleibt er auch ein Leben lang.“ Dafür hat die Buchautorin auch gute Tipps parat!
In welchem Alter ist es mit der Lust denn eigentlich wirklich vorbei? „Nie!“, betont Sexualtherapeutin Elke Franzki. Das will sie mit ihrem neuen Buch „Liebe, Sex & Zärtlichkeit“ vor allem auch Menschen ab 50 Jahren nahebringen. Warum das mit der Liebe und dem Sex immer so ein Drama bei uns Menschen ist und nicht gleich automatisch geht? Auch das weiß Franzki: „Sexualität müssen wir uns aneignen“, erklärt sie uns im Interview.
