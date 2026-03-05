„Lust vergeht nicht mit einem runden Geburtstag“

In welchem Alter ist es mit der Lust denn eigentlich wirklich vorbei? „Nie!“, betont Sexualtherapeutin Elke Franzki. Das will sie mit ihrem neuen Buch „Liebe, Sex & Zärtlichkeit“ vor allem auch Menschen ab 50 Jahren nahebringen. Warum das mit der Liebe und dem Sex immer so ein Drama bei uns Menschen ist und nicht gleich automatisch geht? Auch das weiß Franzki: „Sexualität müssen wir uns aneignen“, erklärt sie uns im Interview.