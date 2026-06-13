ÖVP-Parteimanager Nico Marchetti ist angezählt

Mitten im Bewerbungsprozess um den ORF-Generaldirektor ließ Marchetti in einem Interview durchblicken, dass er sich eine Kandidatur des damaligen APA-Chefs Clemens Pig wünschen würde. Diese Äußerung wurde schnell zu einem politischen Problem und bestärkte den Eindruck, dass die ORF-Wahl ein abgekartetes Spiel sei. Marchettis Vorstoß wurden von vielen in der ÖVP als ungeschickte Einmischung wahrgenommen. Manche haben Sorge, dass diese Äußerung bei den drohenden Klagen gegen die Bestellung Pigs als Munition verwendet werden könnte.