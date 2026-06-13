Herzog und Pariasek bewerben sich für „Baywatch“

Ob‘s für die Hauptrollen in einer möglichen Neuauflage der Kultserie reichen würde, darf dezent angezweifelt werden – aber bemüht haben sie sich schon, Rainer Pariasek und Andi Herzog, um einer „Baywatch“-Einlage möglichst nahe zu kommen.
Offenbar in Zeitlupe kommt er angesprintet. Ausufernde Handbewegungen, durchgestreckter Rücken, hinausgeragte Brust, die knallrote Rettungsboje in der rechten Hand haltend – so steuert ORF-Kultkommentator Rainer Pariasek auf den wartenden Andi Herzog zu. Die beiden stellen während der WM nicht nur ein Moderations- und Kommentier-Duo, sondern offenbar auch eine feines Spaß-Gespann. Für eine Instagram-Gaudi imitierten die beiden eine Szene aus Baywatch. Hintergrund: Ihre US-Aufenthalt führte sie für einen Zwischenstopp nach Malibu. In diesem Zug wurde gleich der Fendrich-Klassiker „Am Strand von Malibu“ intoniert. Für eine Dissertation im Operngesang würde vermutlich weder die Performance des einen noch des anderen reichen. Aber urteilen Sie gerne selbst:
Herzogs Make-up-Artis
Für Herzog ist es quasi ein Gastspiel. An sich beim Pay-TV-Sender Sky unter Vertrag, ließ er sich für die WM praktisch zum ORF verleihen. Schon ein wenig mehr Wehmut wird wohl bei Pariasek dabei sein in den USA. Wie durchsickerte, wird 2026 der letzte WM-Einsatz für ihn sein. Umso mehr will er diesen Einsatz offenbar genießen und sich Späße gönnen – etwa, in dem er sich als Make-up-Artist von Herzog versucht.
Hoffentlich zeigen sich die beiden bei ihren Moderationen in ähnlicher Hochform wie auf Instagram.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.