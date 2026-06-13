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Reif für Hauptrollen?

Herzog und Pariasek bewerben sich für „Baywatch“

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
13.06.2026 14:47
Andreas Herzog und Rainer Pariasek haben in Malibu eine schiere Hetz‘.
Andreas Herzog und Rainer Pariasek haben in Malibu eine schiere Hetz‘.(Bild: Instagram.com/herzerl10)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Ob‘s für die Hauptrollen in einer möglichen Neuauflage der Kultserie reichen würde, darf dezent angezweifelt werden – aber bemüht haben sie sich schon, Rainer Pariasek und Andi Herzog, um einer „Baywatch“-Einlage möglichst nahe zu kommen.

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Offenbar in Zeitlupe kommt er angesprintet. Ausufernde Handbewegungen, durchgestreckter Rücken, hinausgeragte Brust, die knallrote Rettungsboje in der rechten Hand haltend – so steuert ORF-Kultkommentator Rainer Pariasek auf den wartenden Andi Herzog zu. Die beiden stellen während der WM nicht nur ein Moderations- und Kommentier-Duo, sondern offenbar auch eine feines Spaß-Gespann. Für eine Instagram-Gaudi imitierten die beiden eine Szene aus Baywatch. Hintergrund: Ihre US-Aufenthalt führte sie für einen Zwischenstopp nach Malibu. In diesem Zug wurde gleich der Fendrich-Klassiker „Am Strand von Malibu“ intoniert. Für eine Dissertation im Operngesang würde vermutlich weder die Performance des einen noch des anderen reichen. Aber urteilen Sie gerne selbst:

Herzogs Make-up-Artis
Für Herzog ist es quasi ein Gastspiel. An sich beim Pay-TV-Sender Sky unter Vertrag, ließ er sich für die WM praktisch zum ORF verleihen. Schon ein wenig mehr Wehmut wird wohl bei Pariasek dabei sein in den USA. Wie durchsickerte, wird 2026 der letzte WM-Einsatz für ihn sein. Umso mehr will er diesen Einsatz offenbar genießen und sich Späße gönnen – etwa, in dem er sich als Make-up-Artist von Herzog versucht.

Hoffentlich zeigen sich die beiden bei ihren Moderationen in ähnlicher Hochform wie auf Instagram.

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