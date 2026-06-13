Herzog und Pariasek bewerben sich für „Baywatch“

Offenbar in Zeitlupe kommt er angesprintet. Ausufernde Handbewegungen, durchgestreckter Rücken, hinausgeragte Brust, die knallrote Rettungsboje in der rechten Hand haltend – so steuert ORF-Kultkommentator Rainer Pariasek auf den wartenden Andi Herzog zu. Die beiden stellen während der WM nicht nur ein Moderations- und Kommentier-Duo, sondern offenbar auch eine feines Spaß-Gespann. Für eine Instagram-Gaudi imitierten die beiden eine Szene aus Baywatch. Hintergrund: Ihre US-Aufenthalt führte sie für einen Zwischenstopp nach Malibu. In diesem Zug wurde gleich der Fendrich-Klassiker „Am Strand von Malibu“ intoniert. Für eine Dissertation im Operngesang würde vermutlich weder die Performance des einen noch des anderen reichen. Aber urteilen Sie gerne selbst: