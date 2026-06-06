So stark belastet uns ein unerfüllter Kinderwunsch

Wenn einem der Traum vom eigenen Kind verwehrt bleibt, ist bei vielen Betroffenen die Verzweiflung groß. Wie sehr dieses unerfüllte Bedürfnis von Nachwuchs belastet, ist der Allgemeinheit meist gar nicht klar. Eine aktuelle Studie zeigt jetzt: 72 Prozent der Betroffenen kämpfen mit den psychischen Folgen.
Was es heißt zu fühlen, was Menschen empfinden, die gern Eltern wären, es aber nicht und nicht werden? Das können sich Unbeteiligte oft nicht im Geringsten vorstellen. Wohl auch, weil in Österreich das Thema unerfüllter Kinderwunsch nach wie vor hauptsächlich nur „medizinisch, organisatorisch und finanziell diskutiert wird“, weiß „Die Fruchtbar – Verein Kinderwunsch Österreich“.
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