So stark belastet uns ein unerfüllter Kinderwunsch

Was es heißt zu fühlen, was Menschen empfinden, die gern Eltern wären, es aber nicht und nicht werden? Das können sich Unbeteiligte oft nicht im Geringsten vorstellen. Wohl auch, weil in Österreich das Thema unerfüllter Kinderwunsch nach wie vor hauptsächlich nur „medizinisch, organisatorisch und finanziell diskutiert wird“, weiß „Die Fruchtbar – Verein Kinderwunsch Österreich“.