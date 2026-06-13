„Leute sind geil darauf, andere leiden zu sehen“

Beide sind bekannt aus TV-Formaten wie „Berlin – Tag & Nacht“ und „Köln 50667“: Pia Tillmann und Zico Banach. Im Gespräch mit krone.tv erzählen die beiden, wie sich das Reality-TV in den letzten Jahren verändert hat, die Auswirkungen auf die Branche und über Liebeleien am Set. Mehr dazu im Video.