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Kate ein Hingucker

Süß! Prinz Louis wirft Mama bewundernde Blicke zu

Royals
13.06.2026 12:23
Prinz Louis ist Mama Kates größter Fan!
Prinz Louis ist Mama Kates größter Fan!(Bild: APA-Images / REUTERS / Chris J. Ratcliffe)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Da ist aber jemand hin und weg von seiner Mama! Bei der Trooping-the-Colour-Parade zu Ehren von König Charles waren am Samstag natürlich wieder alle Blicke auf Kate und ihre Kinder gerichtet. Selbst Söhnchen Louis warf der wunderschönen Prinzessin von Wales bewundernde Blicke zu!

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Für die diesjährige Geburtstagsparade von König Charles hatte sich Prinzessin Kate für ein himmelblaues Outfit mit weißen Details von Catherine Walker entschieden, zu dem sie einen farblich abgestimmten Hut von Philip Treacy kombinierte. Ein Outfit, das wie immer für Furore sorgte – und selbst ihre Kinder staunen ließ.

Strahlend schöne Kate
Denn erste Fotos, die Kate mit ihren Kindern in der Kutsche zeigen, beweisen: Söhnchen Louis zeigte sich an diesem Samstag – vorerst – noch ganz artig und voller Bewunderung für seine schöne Mama!

Prinz Louis‘ Krawatte war farblich auf Prinzessin Kates Outfit abgestimmt.
Prinz Louis‘ Krawatte war farblich auf Prinzessin Kates Outfit abgestimmt.(Bild: AP/Kirsty Wigglesworth)
Prinzessin Kate saß mit ihren Kindern Louis, George und Charlotte in der Kutsche
Prinzessin Kate saß mit ihren Kindern Louis, George und Charlotte in der Kutsche(Bild: EPA/ANDY RAIN)
Prinzessin Kate war wieder einmal der Blickfang des Tages!
Prinzessin Kate war wieder einmal der Blickfang des Tages!(Bild: AP/Kirsty Wigglesworth)

Ein süßes Detail: Die Krawatte des royalen Mini-Prinzen war farblich auf das Outfit von Kate abgestimmt.

Im Gegensatz zum letzten Jahr trug Prinzessin Charlotte jedoch keinen Partnerlook mit ihrer Mama, sondern war dieses Jahr in ein weißes Kleid geschlüpft. Ihre langen, braunen Haare hatte die Elfjährige mit einer weißen Schleife zu einer halb offenen Frisur zusammengebunden.

Prinz George und Prinzessin Charlotte sind schon echte Trooping-the-Colour-Profis!
Prinz George und Prinzessin Charlotte sind schon echte Trooping-the-Colour-Profis!(Bild: AP/Kirsty Wigglesworth)
Prinzessin Kate und Prinz William mit ihren Kindern Charlotte und George auf dem Weg zur Parade.
Prinzessin Kate und Prinz William mit ihren Kindern Charlotte und George auf dem Weg zur Parade.(Bild: EPA/ANDY RAIN)

William hoch zu Ross
Während Kate mit den Kindern sowie König Charles und Königin Camilla in der Kutsche zum Horse Guard Place gefahren wurden, nahmen Prinz William und seine Tante, Prinzessin Anne, auch heuer in Uniform und hoch zu Ross an der Parade teil.

Königin Camilla und König Charles saßen wie Kate und die Kinder in der Kutsche.
Königin Camilla und König Charles saßen wie Kate und die Kinder in der Kutsche.(Bild: EPA/ANDY RAIN)
Der König winkte den Royal-Fans, die in Scharen gekommen waren, um einen Blick auf die ...
Der König winkte den Royal-Fans, die in Scharen gekommen waren, um einen Blick auf die königliche Familie zu werfen.(Bild: AFP/JUSTIN TALLIS)
Prinz William nahm hoch zu Ross an der Parade teil.
Prinz William nahm hoch zu Ross an der Parade teil.(Bild: EPA/ANDY RAIN)

Prunkvolle Zeremonie zu Ehren des Königs
An der prunkvollen Zeremonie in der britischen Hauptstadt nahmen 1400 Soldaten, 200 Pferde und mehr als 400 Musiker teil.

Nach der Kutschfahrt fand das eigentliche Trooping the Colour statt: Die Fahne eines ausgewählten Regiments wurde langsam durch die Reihen der Soldaten getragen und schließlich am salutierenden König vorbeigetragen. 

Prinzessin Kate nahm auf der Tribüne neben dem Königspaar Platz.
Prinzessin Kate nahm auf der Tribüne neben dem Königspaar Platz.(Bild: AFP/TOBY SHEPHEARD)
König Charles plauderte immer wieder mit Prinzessin Kate.
König Charles plauderte immer wieder mit Prinzessin Kate.(Bild: AFP/TOBY SHEPHEARD)

York-Schwestern in Wien, nicht in London
Zum Abschluss wird die königliche Familie vom Balkon des Buckingham-Palasts aus einen Überflug der Kunstflugstaffel der Royal Air Force verfolgen. Nicht mit dabei sind übrigens die Prinzessinnen Beatrice und Eugenie, die überraschend bei einer Hochzeit in Wien gesichtet wurden.

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Charles III. wird im November 78 Jahre alt. Traditionsgemäß wird der Geburtstag britischer Monarchen jedoch stets mit einer Militärparade im Juni gefeiert, wenn besseres Wetter zu erwarten ist. Begründet wurde dieser Brauch 1748 von König George II., der bei schönerem Wetter als an seinem eigentlichen Ehrentag im Oktober feiern wollte

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