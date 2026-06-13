Kinderwagen auf Schutzweg von Motorrad gerammt

Dramatischer Unfall am Freitagnachmittag im Tiroler Oberland: Ein Kinderwagen, in dem ein einjähriger Bub lag, wurde auf einem Schutzweg am Mieminger Plateau von einem Motorrad erfasst und mehrere Meter weit weggeschleudert. Das Kleinkind und dessen Mutter (30) erlitten Verletzungen und wurden in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.
Ereignet hat sich der schreckliche Unfall gegen 16 Uhr in der Ortschaft Barwies. Ein 63-jähriger Motorradfahrer aus Deutschland war dort auf der B189 Mieminger Straße von Obsteig kommend in Richtung Osten unterwegs. Zeitgleich überquerte die 30-jährige Einheimische mit dem Kinderwagen, in dem ihr einjähriger Sohn lag, auf einem Schutzweg die Fahrbahn.
Der Kinderwagen wurde mehrere Meter weit weggeschleudert und kam letztlich auf der Seite liegend zum Stillstand.
Ermittler von der Polizei
Dabei kam es zu dem fatalen Zusammenstoß zwischen dem Motorrad und dem Kinderwagen. „Der Kinderwagen wurde mehrere Meter weit weggeschleudert und kam letztlich auf der Seite liegend zum Stillstand“, schildert die Polizei die dramatischen Szenen.
Bub war ordentlich gesichert
Glück im Unglück: Der Bub war laut den Ermittlern ordnungsgemäß gesichert und wurde nicht aus dem Wagen katapultiert. „Die 30-Jährige und der Einjährige erlitten bei dem Unfall laut bisherigem Erkenntnisstand leichte Verletzungen“, so die Exekutive am Samstag.
Mit Rettung in die Klinik
Mutter und Sohn wurden mit der Rettung in die Klinik Innsbruck eingeliefert und dort ambulant behandelt. Am Kinderwagen entstand erheblicher Sachschaden. Der Biker kam mit dem Schrecken davon.
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