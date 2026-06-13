Kinderwagen auf Schutzweg von Motorrad gerammt

Ereignet hat sich der schreckliche Unfall gegen 16 Uhr in der Ortschaft Barwies. Ein 63-jähriger Motorradfahrer aus Deutschland war dort auf der B189 Mieminger Straße von Obsteig kommend in Richtung Osten unterwegs. Zeitgleich überquerte die 30-jährige Einheimische mit dem Kinderwagen, in dem ihr einjähriger Sohn lag, auf einem Schutzweg die Fahrbahn.