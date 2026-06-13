Garant für US-Erfolg wird weltmeisterlich entlohnt

Wer das fulminante erste Spiel der USA sah, den Blick dann auf die Seitenlinie richtete, wusste umgehend, wem dieser Erfolg vor allem zu verdanken war. Präzise, rasche Kombinationen im Mittelfeld, immer wieder Vorstöße über die Seiten, sicheres Herausspielen von hinten, extremes Pressing und im Ballbesitz Kontrolle des Gegners tief in dessen gegnerischer Hälfte. Keine Frage, das war die Handschrift von Trainer Mauricio Pochettino.