Garant für US-Erfolg wird weltmeisterlich entlohnt

Mit der 4:1-Gala über Paraguay zum WM-Auftakt schockten die USA den Rest der Fußballwelt. Dieser trug vor allem die Handschrift von Star-Trainer Mauricio Pochettino, den man einst als bestbezahlten Teamchef der Welt an Land zog. Das könnte sich nun für die USA lohnen.
Wer das fulminante erste Spiel der USA sah, den Blick dann auf die Seitenlinie richtete, wusste umgehend, wem dieser Erfolg vor allem zu verdanken war. Präzise, rasche Kombinationen im Mittelfeld, immer wieder Vorstöße über die Seiten, sicheres Herausspielen von hinten, extremes Pressing und im Ballbesitz Kontrolle des Gegners tief in dessen gegnerischer Hälfte. Keine Frage, das war die Handschrift von Trainer Mauricio Pochettino.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.