VIP-Liebesauftritte ++ „Mausi“ feiert erneut 29er

Liebe, Glamour und ein Hauch Drama in den Society-Highlights der Woche: Christina „Mausi“ Lugner feiert standesgemäß ihren „29er“, während sich Stars wie Katy Perry oder Brad Pitt verliebt auf diversen Events zeigen. Und: Jorge González beehrte Wien und plauderte mit krone.tv über „Let’s Dance“ und seine neue Duftkollektion.