Meinl-Reisinger verteidigt Budget: „Großer Wurf“

Einigung „in Sicht“

In Bezug auf die mühsamen Verhandlungen in der Regierungskoalition über die Ausgestaltung der Wehrdienstreform zeigte sich NEOS-Chefin Meinl-Reisinger zuversichtlich, dass man zu einer Einigung kommen werde. „Über ungelegte Eier soll man nicht gackern“, sagte sie. Aber es sei eine Einigung „in Sicht“. Wie konkret die Haltung ihrer Partei in dieser Frage aussieht, ließ sie sich aber nicht entlocken. Man wolle rasch zu einer Stärkung des Bundesheers kommen und dies werde vor allem über eine Stärkung der Miliz gehen, sagte sie.