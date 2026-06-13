„Burn-out-Gefahr!“ Deschamps hört Alarmglocken

„Wie geht‘s der Psyche?“

Deschamps kritisierte, dass die Erholungsphasen für die Spieler, aber auch die Vorbereitungsphasen auf ein Turnier kürzer würden. „Mittlerweile kann man berechnen, wie es um die körperliche Müdigkeit eines Spielers bestellt ist. Was aber nicht messbar ist: Wie geht es der Psyche eines Spielers? Und die spielt eine wichtige Rolle im Fußball.“