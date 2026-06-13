Bar-Chefin kaufte 900 „explosive“ Sprühkerzen

„Wenn sie zu hoch gehalten werden, brennt das Constellation“

Das ist nicht die einzige brisante Sprachnachricht, die dem Ehepaar bei dem Verhör vorgespielt wurde. 2019 hatte Jessica Moretti ihre Belegschaft schon einmal per Whatsapp vor Sprühkerzen gewarnt. „Wenn sie Sprühkerzen wollen, passt gut auf, bleibt dabei, bis die Kerze erlischt. Denn wenn sie auf das Sofa oder auf den Boden fällt oder wenn sie zu hoch gehalten werden und den Schaum verbrennen, brennt das Constellation“, soll Moretti geschrieben haben.