Für die WM riskierte Goalie Rollstuhl und Tod

Schon 2012 hatte ein Chirurg an Craig Gordon einen ganz klaren Ratschlag: „Beenden Sie ihre Karriere!“ Denn sein Körper war bereits zu diesem Zeitpunkt durch mehrere Verletzungen in Mitleidenschaft gezogen worden. Knöchelverletzungen, gebrochene Arme, vor allem aber ein Patellaspitzensyndrom, das ihn danach für zwei Jahre komplett außer Gefecht setzen sollte.