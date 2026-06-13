Für die WM riskierte Goalie Rollstuhl und Tod

Mit 43 Jahren und rund sechs Monaten könnte Schottlands Tormann Craig Gordon im Falle eines Einsatzes in der Endrunde zum zweitältesten Spieler bei einer WM werden. Dabei ist seine Teilnahme ein kleines Wunder, für die er sogar den Tod riskierte.
Schon 2012 hatte ein Chirurg an Craig Gordon einen ganz klaren Ratschlag: „Beenden Sie ihre Karriere!“ Denn sein Körper war bereits zu diesem Zeitpunkt durch mehrere Verletzungen in Mitleidenschaft gezogen worden. Knöchelverletzungen, gebrochene Arme, vor allem aber ein Patellaspitzensyndrom, das ihn danach für zwei Jahre komplett außer Gefecht setzen sollte.
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