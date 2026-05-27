Dating im Alter: Was sind Ihre Erfahrungen?

Für viele Menschen ist es die Traumvorstellung schlechthin: Gemeinsam mit dem Partner alt werden und bis zum Ende zusammenbleiben. Umso schwieriger wird es, wenn nach jahrzehntelanger Ehe plötzlich die Trennung folgt. Was ist dann, fragen wir uns: Ist der Neustart auf dem Singlemarkt im hohen Alter „erlaubt“?
Statistiken zu Trennungen und Scheidungen im Alter zeigen ein klares Bild. Nach einer langjährigen Ehe bleiben Frauen im Alter häufiger allein als Männer. Das bedeutet im Alltag aber oft auch eine größere soziale Isolation und das Risiko von Altersarmut nach einer Scheidung.
Zudem verlagert sich die Partnersuche immer mehr ins Internet. Spezielle Dating-Plattformen für die Generation 50 Plus boomen und erleben einen großen Zulauf. Während Männer im Alter oft gezielt nach jüngeren Partnerinnen suchen, bleibt die Auswahl für ältere Frauen auf diesen Plattformen stark eingeschränkt.
Haben Sie ähnliche Erfahrungen gemacht?
Wir wollen von Ihnen wissen: Waren Sie auch schon in einer solchen Situation? Haben Sie nach einer langjährigen Beziehung im Alter den Schritt gewagt, noch einmal ganz von vorne anzufangen? Wie haben Sie die Situation erlebt und mit welchen Problemen hatten Sie zu kämpfen?
Es gibt Mütter und Väter, die sich diesem schmerzenden Zwiespalt zwischen der Liebe fürs Kind und dem verhassten Alltagsleben als Elternteil schlussendlich ganz entziehen – und ihre Familie verlassen. Was meinen Sie: Ist das in Ordnung? „Darf“ man seine Entscheidung für ein Kind später noch bereuen – oder sozusagen sogar „rückgängig“ machen?
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