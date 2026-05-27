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Hand aufs Herz

Dating im Alter: Was sind Ihre Erfahrungen?

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29.05.2026 10:04
Gemeinsam alt werden: Für viele eine Traumvorstellung.
Gemeinsam alt werden: Für viele eine Traumvorstellung.(Bild: Krone KREATIV / Klemens Groh)

Für viele Menschen ist es die Traumvorstellung schlechthin: Gemeinsam mit dem Partner alt werden und bis zum Ende zusammenbleiben. Umso schwieriger wird es, wenn nach jahrzehntelanger Ehe plötzlich die Trennung folgt. Was ist dann, fragen wir uns: Ist der Neustart auf dem Singlemarkt im hohen Alter „erlaubt“?

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Statistiken zu Trennungen und Scheidungen im Alter zeigen ein klares Bild. Nach einer langjährigen Ehe bleiben Frauen im Alter häufiger allein als Männer. Das bedeutet im Alltag aber oft auch eine größere soziale Isolation und das Risiko von Altersarmut nach einer Scheidung.

Zudem verlagert sich die Partnersuche immer mehr ins Internet. Spezielle Dating-Plattformen für die Generation 50 Plus boomen und erleben einen großen Zulauf. Während Männer im Alter oft gezielt nach jüngeren Partnerinnen suchen, bleibt die Auswahl für ältere Frauen auf diesen Plattformen stark eingeschränkt.

Haben Sie ähnliche Erfahrungen gemacht?
Wir wollen von Ihnen wissen: Waren Sie auch schon in einer solchen Situation? Haben Sie nach einer langjährigen Beziehung im Alter den Schritt gewagt, noch einmal ganz von vorne anzufangen? Wie haben Sie die Situation erlebt und mit welchen Problemen hatten Sie zu kämpfen?

In aller Kürze

  • In unserer Serie „Hand aufs Herz“ wollen wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, Platz für Ihre ganz persönlichen Erfahrungen in Sachen Liebe, Sex und Beziehungen geben.
  • Teilen Sie also gerne mit uns Ihre Geschichten unten im Forum! Den Usern mit den interessantesten Kommentaren bieten wir die Möglichkeit, ihre persönliche Geschichte in einem Artikel zu erzählen!
  • Achtung: Mit Ihrem Kommentar im Forum unter diesem Artikel erteilen Sie der Redaktion die Zustimmung, dass wir Sie bei Bedarf einmalig in Zusammenhang mit dieser Story per E-Mail kontaktieren dürfen, um Ihre Geschichte für einen Artikel genauer zu besprechen. Ihre Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt!

Es gibt Mütter und Väter, die sich diesem schmerzenden Zwiespalt zwischen der Liebe fürs Kind und dem verhassten Alltagsleben als Elternteil schlussendlich ganz entziehen – und ihre Familie verlassen. Was meinen Sie: Ist das in Ordnung? „Darf“ man seine Entscheidung für ein Kind später noch bereuen – oder sozusagen sogar „rückgängig“ machen?

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Wir sind neugierig: Was ist Ihre Meinung dazu, welche Erfahrungen haben Sie dabei gemacht?

  • Nicht vergessen: Damit erteilen Sie der Redaktion Ihre Zustimmung, dass wir Sie bei Bedarf einmalig in Zusammenhang mit dieser Story per E-Mail kontaktieren dürfen, um Ihre Geschichte für einen Artikel genauer zu besprechen.
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