Dating im Alter: Was sind Ihre Erfahrungen?

Statistiken zu Trennungen und Scheidungen im Alter zeigen ein klares Bild. Nach einer langjährigen Ehe bleiben Frauen im Alter häufiger allein als Männer. Das bedeutet im Alltag aber oft auch eine größere soziale Isolation und das Risiko von Altersarmut nach einer Scheidung.

Zudem verlagert sich die Partnersuche immer mehr ins Internet. Spezielle Dating-Plattformen für die Generation 50 Plus boomen und erleben einen großen Zulauf. Während Männer im Alter oft gezielt nach jüngeren Partnerinnen suchen, bleibt die Auswahl für ältere Frauen auf diesen Plattformen stark eingeschränkt.