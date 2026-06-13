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„Sicherheit bedroht“

Schweden fangen zwei Russen-Kampfjets ab

Ausland
13.06.2026 13:26
Die schwedische Armee ließ Flugzeuge vom Typ JAS 39 Gripen aufsteigen. (Symbolbild)
Die schwedische Armee ließ Flugzeuge vom Typ JAS 39 Gripen aufsteigen. (Symbolbild)(Bild: APA/AFP/JAIME SALDARRIAGA)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die schwedische Armee hat am Freitag zwei russische Kampfjets über der Ostsee abgefangen. Dafür ließen die Schweden an zwei Orten Kampfflugzeuge aufsteigen. Der schwedische Luftraum wurde von den Russen aber nicht verletzt.

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Schwedens Armee hat eigenen Angaben zufolge an zwei Orten jeweils zwei Kampfflugzeuge vom Typ JAS 39 Gripen aufsteigen lassen, um zwei russische Kampfjets abzufangen, die über der Ostsee in die Nähe des schwedischen Luftraums geflogen waren.

Die beiden Vorfälle ereigneten sich am Freitag im südlichen und nördlichen Teil der Ostsee, wie die Armee am Samstag bekannt gab. Auch Kampfflugzeuge der NATO seien gestartet. Der schwedische Luftraum sei aber nicht verletzt worden.

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Der Einsatz habe stattgefunden, „um die Sicherheit im gemeinsamen Luftraum zu gewährleisten“, hieß es weiter. Der schwedische Luftraum wurde nach den Angaben der Armee durch die russischen Jets nicht verletzt. „Die russischen Vorfälle sind ernst und stellen ein wiederkehrendes Verhaltensmuster dar, das sowohl unsere territoriale Integrität als auch unsere Sicherheit bedroht“, hieß es weiter.

Schweden ist im März 2024 der NATO beigetreten. Seit Beginn der russischen Offensive in der Ukraine 2022 haben die Spannungen im Ostseeraum zugenommen.

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