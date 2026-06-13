Schweden fangen zwei Russen-Kampfjets ab

Der Einsatz habe stattgefunden, „um die Sicherheit im gemeinsamen Luftraum zu gewährleisten“, hieß es weiter. Der schwedische Luftraum wurde nach den Angaben der Armee durch die russischen Jets nicht verletzt. „Die russischen Vorfälle sind ernst und stellen ein wiederkehrendes Verhaltensmuster dar, das sowohl unsere territoriale Integrität als auch unsere Sicherheit bedroht“, hieß es weiter.