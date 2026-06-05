„Pride Month“: Halten Sie sich für tolerant genug?

Es ist wieder „Pride Month“: ein Aktionsmonat, der weltweit Freiheit und Selbstbestimmung in den Mittelpunkt stellt – auch jene der sexuellen Gesinnung. Und wir fragen uns: Braucht es denn diese Beachtung noch, sind wir alle nicht schon tolerant genug?
Vielfalt als Teil der Gesellschaft, Gleichbehandlung und Respekt als täglich gelebter Beitrag: Daran soll der Juni erinnern. Bereits 1990 hat selbst die Weltgesundheitsorganisation WHO festgestellt, dass Homosexualität keine Krankheit ist. Doch noch immer werden Menschen wegen ihrer sexuellen Gesinnung ausgegrenzt. Wie ist das bei uns Österreichern? Sind wir denn tolerant, was das Thema anbelangt?
Besonders im Juni, wenn über die ganze Welt hinweg verschiedene Aktionen gesetzt werden und sich die „LGBTQIA+“ Community offen zeigt, begegnen wir ihr oft: der Regenbogen-Fahne. Aber wissen Sie eigentlich, was die einzelnen Farben bedeuten? Oder wofür die Abkürzung „LGBTQIA+“ steht?
Beides jedenfalls steht für eine Haltung, die alle Menschen gleichstellt. Jetzt einmal Hand aufs Herz: Zählen Sie sich denn selbst auch dazu? Oder finden Sie – wenn Sie ganz ehrlich zu sich selbst sind –, dass auch bei Ihnen hie und da doch noch etwas mehr Toleranz möglich wäre?
Oder aber vielleicht waren Sie selbst schon einmal von Intoleranz betroffen? Oder haben Sie sich schon in konkreten Situationen für andere, benachteiligte Menschen eingesetzt? Hat Ihnen gar Ihre tolerante Einstellung schon einmal geschadet? Hatten Sie schon Probleme oder gar Konflikte mit intoleranten Menschen?
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