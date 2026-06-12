Leidet Ihre Partnerschaft unter der Fußball-WM?

Eines der schönsten Dinge ist für viele Paare, wenn man sich ein Hobby teilt. Doch wenn es um Fußball geht, scheint die Beziehungslogik oftmals ihren ganz eigenen Humor zu haben: Da findet zumeist der absolute Fußballfan just jemanden, der damit partout nichts anzufangen weiß. Hart, gerade in Zeiten der Fußball-Weltmeisterschaft – auch für Sie?