Leidet Ihre Partnerschaft unter der Fußball-WM?

Wenn Fußball läuft, läuft für viele Österreicher sonst nichts mehr – vor allem nicht im Bett. Oder? Wie schaut das bei Ihnen aus: Wird gemeinsam vor dem Fernseher mitgefiebert oder gibt es vielmehr ständig Wortgefechte, wenn es um das runde Leder geht?
Eines der schönsten Dinge ist für viele Paare, wenn man sich ein Hobby teilt. Doch wenn es um Fußball geht, scheint die Beziehungslogik oftmals ihren ganz eigenen Humor zu haben: Da findet zumeist der absolute Fußballfan just jemanden, der damit partout nichts anzufangen weiß. Hart, gerade in Zeiten der Fußball-Weltmeisterschaft – auch für Sie?
Wegen der Austragungsorte in Kanada, Mexiko und den USA werden heuer die Spiele vorwiegend nachts bzw. frühmorgens übertragen. Und wir wollen wissen: Sorgt das bei Ihnen für Streitigkeiten und Konflikte? Fühlen Sie sich vom jeweils anderen vernachlässigt oder missverstanden?
Oder aber haben Sie das Glück, gemeinsam bei den Spielen zu hoffen, zu analysieren, zu jubeln oder zu schreien? Oder ganz anders: Interessiert die Fußball-Weltmeisterschaft gar weder Sie noch Ihre Partnerin bzw. Ihren Partner? Und wie war das in vergangenen Beziehungen, sorgte das runde Leder da für Unfrieden?
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