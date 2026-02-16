US-Militär nutzte KI Claude bei Maduro-Entführung

Anthropic beharrt auf Nutzungsregeln

Von Anthropic hieß es, man könne sich nicht dazu äußern, ob Claude in einer bestimmten Operation eingesetzt worden sei. Zugleich betonte die Firma, jegliche Nutzung – egal ob in der Privatwirtschaft oder durch Regierungen – müsse im Rahmen der Nutzungsrichtlinie bleiben. Man arbeite mit den Partnern daran, das sicherzustellen.