Das Protokoll: So schnappte US-Einheit Maduro

In den Tagen vor dem Überfall entsandten die Vereinigten Staaten immer mehr Spezialflugzeuge, Flugzeuge für elektronische Kriegsführung, bewaffnete Reaper-Drohnen, Such- und Rettungshubschrauber und Kampfjets in die Region. Verstärkung kam in den vergangenen Tagen dazu, die laut Analysten darauf hindeutete, dass die Frage nicht mehr lautete, ob es zu einer Militäraktion kommen würde, sondern wann.

Vier Tage auf richtiges Wetterfenster gewartet. Laut Trump wurde vier Tage auf das richtige Wetterfenster gewartet. Hätte sich das Wetter nicht gebessert, hätte die Mission bis Mitte Jänner verschoben werden müssen. Freitagabend, 22.46 Uhr (US-Ostküstenzeit), ordnete der US-Präsident schließlich den Beginn des Militäreinsatzes an. Der Befehl wurde an die gesamten Streitkräfte übermittelt. Im Verlauf der Nacht wurden Luftoperationen von 20 Stützpunkten an Land und auf See gestartet. Es waren laut Generalstabschef Dan Caine mehr als 150 Bomber, Kampfjets, Aufklärer, Hubschrauber und Drohnen im Einsatz.