Explosionen in Caracas
Trump ordnet schweren Schlag gegen Venezuela an
US-Präsident Donald Trump hat offenbar einen Angriff auf Venezuela angeordnet.I n der Hauptstadt Caracas sind in der Nacht auf Samstag starke Explosionen und Lärm, der an den Überflug von Flugzeugen erinnerte, zu hören gewesen. Im südlichen Teil der Stadt, unweit einer großen Militärbasis, gab es keinen Strom.
Die US-Nachrichtensender CBS und FOX News berichten mit Verweis auf amerikanische Offizielle, dass Trump die Angriffe angeordnet hat. Demzufolge gab der 79-Jährige dem US-Militär bereits Tage vor der tatsächlichen Operation grünes Licht für Bodenangriffe in Venezuela, wie zwei US-Regierungsbeamte gegenüber CBS erklärten. Doch die US-Luftangriffe in Nigeria gegen Ziele des IS hätten zunächst Vorrang gehabt, berichtet der US-Sender weiter.
„Kampagne gegen das Regime Maduro“
„Präsident Trump hat laut Angaben von US-Beamten Angriffe auf Ziele in Venezuela, darunter auch militärische Einrichtungen, angeordnet, nachdem die Regierung am frühen Samstagmorgen ihre Kampagne gegen das Regime von Präsident Nicolás Maduro verschärft hatte“, schrieb die Journalistin Jennifer Jacobs, CBS-Korrespondent im Weißen Haus, auf X. Das US-Verteidigungsministerium äußerte sich zunächst nicht offiziell.
Venezuela ruft Ausnahmezustand aus
Nach den zahlreichen Explosionen in der Hauptstadt Caracas warf Venezuela den USA einen „schweren militärischen Angriff“ vor. Maduro habe den Ausnahmezustand ausgerufen und die Mobilisierung der Bevölkerung angeordnet, hieß es am Samstag in einer Mitteilung der Regierung. Trump hatte Maduro kürzlich gedroht, dass dessen Tage „gezählt“ seien.
„Venezuela wurde angegriffen“
Auch der Präsident des Nachbarlandes Kolumbien sprach von einem Angriff auf Venezuela: „In diesem Moment wird Caracas bombardiert. Alarm an alle: Venezuela wurde angegriffen. Sie beschießen es mit Raketen“, schrieb Staatschef Gustavo Petro auf X. „Die Organisation Amerikanischer Staaten und die Vereinten Nationen sollten sofort zusammentreten“, forderte er.
Der Vorfall begann gegen 2 Uhr (Ortszeit, 7 Uhr MEZ), wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Es wird von rund sieben Detonationen berichtet.
Diese Ziele wurden angegriffen
Mittlerweile wurden einige Ziele bekannt, die von den USA angegriffen wurden. Dazu gehören der Militärstützpunkt in Fuerte Tiuna sowie ein Luftwaffenstützpunkt in La Carlota. Zudem wurde laut CBS der Hafen von La Guaira angegriffen. Dabei handelt es sich um den wichtigsten Hafen Venezuelas. Der TV-Sender beruft sich bei den Angaben auf David Smolansky, einem Sprecher der venezolanischen Oppositionsführerin Maria Corina Machado.
Auf einem Video des Senders VPItv war zu sehen, wie mehrere Hubschrauber über die nächtliche Stadt Caracas fliegen. In Teilen der Stadt soll nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters der Strom ausgefallen sein. In mehreren Videos waren Explosionen und Rauchwolken zu sehen.
Flugverbot für US-Flugzeuge in Venezuela
Die Bundesluftfahrtbehörde der Vereinigten Staaten (FAA) hat aufgrund der Meldungen zu Explosionen rund um Caracas US-amerikanischen Flugzeugen untersagt, in den venezolanischen Luftraum einzufliegen.
Venezolanische Nachrichtenagenturen berichten, dass auch im Bundesstaat La Guaira nördlich von Caracas und an der Küste des Landes sowie in Higuerote, einer Stadt an der Küste im Bundesstaat Miranda, Explosionen zu hören waren.
Konflikt zwischen den USA und Venezuela eskaliert weiter
Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump nach wiederholten US-Angriffen vor der Küste Venezuelas von der Möglichkeit von US-Angriffen auf das venezolanische Festland gesprochen.
Trumps Krieg gegen die Drogenkartelle
Zuletzt bestätigte Trump, dass das Militär auch einen „Drogenumschlagplatz“ in Venezuela angegriffen habe. Der Konflikt zwischen den USA und Venezuela war zuletzt immer weiter eskaliert. Die US-Streitkräfte haben vor der Küste des südamerikanischen Landes zahlreiche Kriegsschiffe, Kampfflugzeuge und Soldaten zusammengezogen.
Nach Einschätzung von Experten ist die Streitmacht für einen Einsatz gegen Drogenschmuggler eigentlich überdimensioniert. Denn Venezuela gilt nicht als Produktionsland von Drogen, sondern als Transitland – und zwar vor allem für den europäischen Markt.
Belohnung für Festnahme Maduros ausgesetzt
Venezuelas autoritärer Präsident Nicolás Maduro wirft dem Weißen Haus vor, einen Machtwechsel in Caracas erzwingen zu wollen. Nach seiner von Betrugsvorwürfen überschatteter Wiederwahl erkennt die Regierung in Washington den Linkspolitiker nicht mehr als rechtmäßigen Staatschef an. Außerdem wirft sie ihm vor, selbst in Drogengeschäfte verwickelt zu sein. Für Informationen, die zu Maduros Festnahme führen, haben die USA eine Belohnung von bis zu 50 Millionen Dollar (42,55 Millionen Euro) ausgesetzt.
Maduro wiederum unterstellt den USA, es auf Venezuelas riesige Ölreserven abgesehen zu haben. Das südamerikanische Land verfügt mit schätzungsweise 303 Milliarden Barrel (je 159 Liter) über die größten Ölreserven der Welt. Wegen Sanktionen, Missmanagement und fehlender Investitionen bleibt die Förderung allerdings weit hinter den Möglichkeiten zurück.
