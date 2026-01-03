Trump ordnet schweren Schlag gegen Venezuela an

Die US-Nachrichtensender CBS und FOX News berichten mit Verweis auf amerikanische Offizielle, dass Trump die Angriffe angeordnet hat. Demzufolge gab der 79-Jährige dem US-Militär bereits Tage vor der tatsächlichen Operation grünes Licht für Bodenangriffe in Venezuela, wie zwei US-Regierungsbeamte gegenüber CBS erklärten. Doch die US-Luftangriffe in Nigeria gegen Ziele des IS hätten zunächst Vorrang gehabt, berichtet der US-Sender weiter.

„Kampagne gegen das Regime Maduro“

„Präsident Trump hat laut Angaben von US-Beamten Angriffe auf Ziele in Venezuela, darunter auch militärische Einrichtungen, angeordnet, nachdem die Regierung am frühen Samstagmorgen ihre Kampagne gegen das Regime von Präsident Nicolás Maduro verschärft hatte“, schrieb die Journalistin Jennifer Jacobs, CBS-Korrespondent im Weißen Haus, auf X. Das US-Verteidigungsministerium äußerte sich zunächst nicht offiziell.